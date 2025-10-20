Mỹ tuyên bố bắn nổ 'xuồng chở ma túy của phiến quân Colombia'

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết nước này đã phá hủy xuồng của nhóm phiến quân ELN tại Colombia, khi nó đang vận chuyển lượng ma túy đáng kể.

"Tình báo Mỹ xác định đây là xuồng buôn lậu, di chuyển trên tuyến đường phổ biến của tội phạm và đang vận chuyển số lượng ma túy đáng kể. Cuộc tập kích diễn ra trên vùng biển quốc tế. 3 tên khủng bố ma túy có mặt trên thuyền vào thời điểm đó đã thiệt mạng", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết hôm 19/10.

Ông mô tả phương tiện bị nhắm mục tiêu có liên hệ với nhóm phiến quân Giải phóng Dân tộc Colombia (ELN), tổ chức bị Mỹ xếp vào danh sách các nhóm khủng bố. Cuộc tập kích được thực hiện theo chỉ đạo từ Tổng thống Donald Trump, không có quân nhân Mỹ bị thương.

Mỹ bắn nổ 'xuồng chở ma túy' tại Caribe Khoảnh khắc "xuồng chở ma túy", được cho là thuộc phiến quân Colombia ELN, phát nổ. Video: X/SecWar

Bộ trưởng Hegseth tuyên bố sẽ không khoan nhượng với nhóm phiến quân Colombia trong chiến dịch chống buôn ma túy vào lãnh thổ Mỹ. "Các băng đảng này là al-Qaeda của châu Mỹ, đe dọa an ninh quốc gia và đầu độc người dân chúng ta. Quân đội Mỹ sẽ săn lùng và tiêu diệt chúng, như cách đã làm với al-Qaeda", Hegseth tuyên bố.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro bác bỏ thông tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nói rằng mục tiêu tấn công là "tàu cá của một gia đình nghèo ở Santa Marta" và không có liên hệ nào với phiến quân. "Nó không thuộc về ELN mà là của một gia đình yêu biển, sống nhờ nghề đánh cá. Hãy nói với tôi, các vị sẽ giải thích thế nào với gia đình ấy? Vì sao lại sát hại một ngư dân hiền lành", ông Petro cho hay.

Kể tư khi Tổng thống Trump phát động chiến dịch trên vùng biển Caribe nhằm triệt phá các mạng lưới buôn ma túy xuyên quốc gia hồi tháng trước, lực lượng Mỹ đã tập kích ít nhất 7 xuồng và khiến 31 người thiệt mạng.

Washington vẫn chưa công bố bằng chứng cho thấy mục tiêu là những kẻ buôn lậu ma túy. Giới chuyên gia cho rằng những cuộc không kích như vậy là bất hợp pháp, ngay cả khi chúng nhắm vào các xuồng được xác nhận là đang chở ma túy.

Thanh Danh (Theo Fox, Reuters)