Mỹ tung phao cứu sinh cho kinh tế Argentina

Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẵn sàng "làm việc cần thiết" để hỗ trợ Argentina, trong bối cảnh Tổng thống Javier Milei nỗ lực trấn an thị trường.

Tổng thống Milei là đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Argentina hiện đối mặt với tình trạng đồng peso mất giá, buộc chính phủ phải bán ra lượng dự trữ ngoại hối ngày càng cạn kiệt. Nhằm tìm kiếm một khoản vay từ Mỹ để trả các khoản nợ sắp tới, ông Milei dự kiến gặp ông Trump và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York ngày 23/9.

Hôm 22/9, Bessent viết trên X: "Mọi lựa chọn để bình ổn đều đang được tính đến". Ông cho biết các lựa chọn này có thể gồm "thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, mua ngoại tệ trực tiếp và trái phiếu chính phủ phát hành bằng USD, lấy từ Quỹ bình ổn tỷ giá của Bộ Tài chính". Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ là giao dịch trong đó hai ngân hàng trung ương đồng ý hoán đổi tiền tệ của họ theo tỷ giá cố định trong một khoảng thời gian.

Đồng peso Argentina đã mất giá mạnh sau khi đảng của ông Milei thất bại trong cuộc bầu cử ở Buenos Aires hôm 7/9. Cuộc bỏ phiếu này được coi là phép thử cho bầu cử toàn quốc ngày 26/10. Tuần trước, giá peso trên thị trường chợ đen xuống thấp kỷ lục so với đôla Mỹ, khi 1 USD đổi được 1.510 peso.

Người dân đi lại trên đường phố Buenos Aires tháng 11/2023. Ảnh: Reuters

Bessent cho biết Argentina "là đồng minh có tầm quan trọng hệ thống với Mỹ ở khu vực Mỹ Latin". Washington tin tưởng cam kết của Milei về kỷ luật tài khóa và cải cách thúc đẩy tăng trưởng là cần thiết để chấm dứt thời kỳ kinh tế đi xuống của Argentina.

"Cơ hội cho đầu tư tư nhân vẫn còn rất lớn. Argentina sẽ vĩ đại trở lại", Bessent nói. Milei sau đó cũng cảm ơn Washington vì "sự ủng hộ vô điều kiện dành cho người dân Argentina".

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva hoan nghênh tuyên bố của Bessent và nhấn mạnh "vai trò then chốt của các đối tác trong việc thúc đẩy chính sách hỗ trợ bình ổn và tăng trưởng, vì lợi ích của người dân Argentina".

Trên Radio Mitre, Ngoại trưởng Argentina Gerardo Werthein cũng cho biết ông đã nghe nhiều lời đồn về khả năng vay từ Bộ Tài chính Mỹ. "Con số 30 tỷ USD được đề cập là không chính xác". Ông xác nhận hai bên "đang làm việc về vấn đề này, nhưng với con số nhỏ hơn rất nhiều".

Hồi tháng 4, Mỹ ủng hộ thỏa thuận mà Argentina đạt được với IMF về khoản vay 20 tỷ USD. Quốc gia Nam Mỹ cũng được vay 12 tỷ USD từ World Bank và thêm 10 tỷ USD nữa từ Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ.

Milei là một nhà kinh tế học. Ông cho rằng quốc gia này cần lập lại trật tự về tài chính. Nhiều năm qua, Argentina chìm trong thâm hụt. Họ đã vỡ nợ 9 lần trong lịch sử quốc gia. Hình ảnh quốc gia này trong mắt nhà đầu tư toàn cầu cũng ngày càng xuống dốc.

Nước này đã nhiều lần rơi vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế và siêu lạm phát. Số liệu chính thức cho thấy lạm phát nước này hồi tháng 8 là 33,6%. Trước đó, lạm phát có thời điểm luôn ở mức 3 chữ số suốt một năm.

Argentina hiện là con nợ lớn nhất của IMF. Nước này vay 44 tỷ USD từ IMF năm 2018 - lớn nhất trong lịch sử tổ chức này và kể từ đó đã nhiều lần đàm phán lại điều khoản trả nợ.

Chính phủ Argentina cho biết sẽ đình chỉ thuế xuất khẩu ngũ cốc và thịt đến ngày 31/10, nhằm thúc đẩy kinh tế và tạo thêm nguồn cung USD. Việc giảm thuế được kỳ vọng khiến ngũ cốc của nước này rẻ hơn trên toàn cầu, từ đó thúc đẩy doanh số bán hàng.

Hà Thu (theo AFP, Reuters)