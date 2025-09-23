Mỹ từ chối đề nghị đối thoại của Tổng thống Venezuela

Nhà Trắng từ chối đề xuất của Tổng thống Venezuela về đối thoại với Tổng thống Trump nhằm giảm căng thẳng giữa hai nước.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 22/9 xác nhận chính quyền Mỹ đã xem bức thư được Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro gửi đến hồi đầu tháng, trong đó bác bỏ cáo buộc của Washington nhằm vào Caracas về vấn đề ma túy và đề nghị đàm phán trực tiếp với Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, bà Leavitt bác bỏ đề xuất của lãnh đạo Venezuela, khẳng định Nhà Trắng vẫn không thay đổi lập trường là không công nhận chính quyền của ông Maduro. "Tổng thống đã nói rõ là ông sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn dòng chảy ma túy từ Venezuela vào Mỹ", bà nói.

Giới chức Venezuela chưa bình luận về thông tin.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trong cuộc họp báo ngày 22/9. Ảnh: AP

Chính phủ Venezuela ngày 21/9 công bố bức thư Tổng thống Maduro gửi người đồng cấp Mỹ vài ngày sau vụ quân đội Mỹ tập kích "xuồng chở ma túy" trên biển Caribe.

Ông Maduro kêu gọi Tổng thống Trump "duy trì hòa bình và đối thoại bình đẳng", cho rằng đặc phái viên Mỹ Richard Grenell là người hòa giải tiềm năng. Tổng thống Venezuela lưu ý đặc phái viên Grenell từng góp mặt trong các hoạt động trao trả tù nhân và chuyến bay trục xuất, khẳng định đây là minh chứng cho thấy những kênh đối thoại giữa hai bên vẫn hoạt động.

Ông tuyên bố Venezuela là quốc gia "không có ma túy", nhấn mạnh chỉ có 5% lượng ma túy sản xuất tại nước láng giềng Colombia bị tuồn vào lãnh thổ Venezuela và phần lớn đã bị chính quyền địa phương thu giữ.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela gần đây gia tăng khi Washington triển khai nhiều khí tài quân sự đến vùng biển Caribe. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố phương pháp chặn bắt xuồng chở ma túy nhiều năm qua không hiệu quả, nên Mỹ từ nay sẽ "cho nổ tung" mục tiêu thay vì truy đuổi.

Hành động này làm dấy lên tranh luận về tính hợp pháp của các vụ tập kích, vì theo luật pháp Mỹ, buôn bán ma túy không phải tội bị tử hình. Washington cũng không cung cấp bằng chứng cho thấy những chiếc xuồng bị tấn công thực sự chở theo ma túy.

Thanh Tâm (Theo AFP, Latin Times)