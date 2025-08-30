Mỹ từ chối cấp thị thực cho lãnh đạo Palestine tới dự họp LHQ

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo từ chối cấp thị thực cho các lãnh đạo chính quyền Palestine tới New York để dự họp LHQ.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/8 thông báo không cho phép Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tới New York vào tháng 9 để tham dự cuộc họp của các lãnh đạo thế giới tại Liên Hợp Quốc, nơi một số quốc gia phương Tây dự kiến công nhận Nhà nước Palestine.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay ông Abbas và khoảng 80 quan chức Palestine sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định từ chối và thu hồi thị thực của các thành viên thuộc Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và Chính quyền Palestine (PA) ở Bờ Tây.

Ông Abbas đã lên kế hoạch tới New York để tham dự cuộc họp thường niên Đại hội đồng tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Manhattan, New York. Ông cũng dự kiến tham dự một hội nghị thượng đỉnh tại đó do Pháp và Aran Saudi tổ chức, sự kiện mà Anh, Pháp, Australia và Canada cam kết sẽ công nhận Nhà nước Palestine.

Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York năm 2023. Ảnh: AFP

Văn phòng của ông Abbas bày tỏ ngạc nhiên trước quyết định thu hồi thị thực do Mỹ đưa ra và cho rằng động thái này vi phạm "thỏa thuận trụ sở" của Liên Hợp Quốc.

Theo "thỏa thuận trụ sở" của Liên Hợp Quốc năm 1947, Mỹ được yêu cầu cấp thị thực để các nhà ngoại giao nước ngoài tới trụ sở cơ quan này. Tuy nhiên, Washington cho rằng họ có thể từ chối cấp thị thực vì lý do an ninh, chủ nghĩa cực đoan và chính sách đối ngoại.

Giải thích cho quyết định ngày 29/8, Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại cáo buộc lâu nay của Mỹ và Israel rằng PA và PLO đã thất bại trong trừ bỏ chủ nghĩa cực đoan, dù vẫn thúc đẩy "đơn phương công nhận" Nhà nước Palestine.

"Quyết định này là vì lợi ích an ninh quốc gia của chúng tôi, buộc PLO và PA phải chịu trách nhiệm vì không tuân thủ các cam kết và làm suy yếu triển vọng hòa bình", thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ có đoạn.

Các quan chức Palestine bác bỏ những cáo buộc trên, lưu ý hàng thập kỷ đàm phán do Mỹ làm trung gian đã không thể chấm dứt sự chiếm đóng của Israel và đảm bảo một Nhà nước Palestine độc lập.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phái đoàn của Chính quyền Palestine tại Liên Hợp Quốc, bao gồm các quan chức thường trú tại đó, sẽ không bị đưa vào danh sách hạn chế.

Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho hay cơ quan này sẽ thảo luận vấn đề thị thực với Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm đảm bảo "phù hợp với thỏa thuận" giữa hai bên.

Mỹ từng từ chối cấp thị thực cho lãnh đạo PLO Yasser Arafat năm 1988. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm đó tổ chức họp ở Geneva thay vì New York để ông Arafat có thể phát biểu.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar hoan nghênh quyết định của Mỹ. Israel và Mỹ không hài lòng với một số đồng minh cam kết công nhận Nhà nước Palestine tại Liên Hợp Quốc vào tháng tới.

Động thái công nhận của các nước phương Tây phản ánh nỗi thất vọng với cuộc tấn công của Israel ở Gaza, cuộc chiến dẫn tới cái chết của hàng chục nghìn người và nạn đói; đồng thời cho thấy thái độ không đồng tình với việc Israel xây dựng khu định cư ở Bờ Tây, nơi được coi là trung tâm của Nhà nước Palestine tương lai.

Ít nhất 147 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã công nhận Nhà nước Palestine. Palestine hiện có tư cách quan sát viên tại Liên Hợp Quốc.

Người Palestine lâu nay mong muốn thành lập một nhà nước ở Bờ Tây và Gaza, khu vực Israel đang chiếm đóng, và đặt Đông Jerusalem là thủ đô. Trong khi đó, Mỹ cho rằng Nhà nước Palestine chỉ có thể được thành lập thông qua đàm phán trực tiếp giữa người Israel và người Palestine.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)