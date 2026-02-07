Mỹ truy tố người dọa bắn chết Phó tổng thống Vance

Giới chức Mỹ đã truy tố một người đàn ông ở bang Ohio vì đe dọa bắn chết Phó tổng thống JD Vance.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 6/2 cho biết Shannon Mathre, 33 tuổi, cư trú tại thành phố Toledo, bang Ohio, đã bị các đặc vụ Cơ quan Mật vụ bắt với cáo buộc dọa sát hại và gây thương tích cho Phó tổng thống JD Vance, khi ông Vance thăm bang này tháng trước. Mathre sau đó ra trình diện trước thẩm phán tòa án liên bang khu vực phía Bắc Ohio.

Theo cáo trạng, Mathre được cho là đã nói "Tôi sẽ tìm ra ông ấy ở đâu và dùng súng tự động M14 của tôi để giết ông ấy".

Shannon Mathre. Ảnh: 13ABC

Trong quá trình điều tra, đặc vụ liên bang cũng phát hiện nhiều tập tin chứa tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em thuộc sở hữu của Mathre, Bộ Tư pháp cho biết thêm. Người đàn ông này hiện bị giam và sẽ ra tòa lần tiếp theo vào 11/2.

Nếu bị kết tội, Mathre phải đối mặt mức án tối đa 5 năm tù và mức phạt tối đa 250.000 USD vì tội đe dọa tính mạng Phó tổng thống. Anh ta còn phải đối mặt mức án tối đa 20 năm tù và mức phạt tối đa 250.000 USD nếu bị kết tội tàng trữ tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.

Các chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về bạo lực chính trị tại Mỹ, quốc gia bị chia rẽ sâu sắc những năm gần đây. Đầu tuần này, một người tham gia bạo loạn ngày 6/1/2021 và sau đó được Tổng thống Donald Trump ân xá, đã nhận tội quấy rối sau khi bị cáo buộc dọa giết lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries.

Huyền Lê (Theo Reuters, 13ABC)