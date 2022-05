Mỹ truy tố nghi phạm giết mẹ để thừa kế gia sản

Nghi phạm 28 tuổi bị cáo buộc giết mẹ và đánh chìm thuyền chở họ trong chuyến đi câu năm 2016 để thừa kế gia sản.

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo Nathan Carman, 28 tuổi, đến từ Vermont, bị bắt hôm 10/5 với 8 tội danh. Carman bị cáo buộc giết mẹ là Linda Carman trong chuyến đi câu ngoài khơi bang Rhode Island, đông bắc nước Mỹ, năm 2016.

Nathan Carman rời tòa án liên bang ở thành phố Providence, bang Rhode Island, ngày 21/8/2019. Ảnh: AP

Y được tìm thấy trên xuồng hơi 8 ngày sau. Thi thể của bà Carman tới nay vẫn mất tích. Công tố viên cáo buộc y đã đánh chìm tàu và âm mưu lừa đảo công ty bảo hiểm con tàu.

Carman phủ nhận cố tình đánh chìm con tàu. Y nói với lực lượng cảnh sát biển rằng khi con thuyền bị nước tràn vào, y đã bơi đến bè cứu sinh gọi mẹ nhưng không tìm thấy bà. Trước chuyến ra khơi cùng mẹ, Carman đã sửa lại thuyền. Nhân chứng cho hay anh ta đã tháo hai bộ phận ổn định ở đuôi tàu và dùng keo bịt lại.

Carman cũng bị cáo buộc bắn chết ông ngoại John Chakalos tại nhà riêng ở Windsor, Connecticut. Cáo trạng cho hay vào 11/11/2013, y đã dùng bằng lái xe ở New Hampshire mua khẩu súng trường và dùng vũ khí này bắn Chakalos lúc ông đang ngủ vào 20/12/2013.

Sau đó, y nhận được 550.000 USD từ nhiều tài khoản và chuyển tới Vermont năm 2014. Y thất nghiệp và tới mùa thu năm 2016 thì hết tiền. Tháng 9/2016, y đã bố trí chuyến đi câu cá cùng mẹ.

Bản cáo trạng mới cáo buộc Carman giết hai người thân nhằm lấy tiền từ bất động sản và quỹ tín thác của ông Chakalos và gia đình. Carman sẽ hầu tòa ở Vermont vào 11/5. Y đối mặt án chung thân nếu bị kết tội.

Chakalos là nhà phát triển bất động sản, đã để lại số bất động sản trị giá gần 29 triệu USD chia cho 4 con gái. Carman sẽ được nhận 7 triệu USD với tư cách là người thừa kế duy nhất của mẹ.

Ba con gái của Chakalos đã kiện Carman ra tòa ở New Hampshire trong nỗ lực cấm y nhận bất kỳ khoản thừa kế nào từ gia đình Chakalos. Thẩm phán bác đơn kiện năm 2019 với lý do Chakalos không phải cư dân New Hampshire. Di chúc đã được chuyển tới Connecticut và đang chờ xử lý.

Hồng Hạnh (Theo AFP/AP)