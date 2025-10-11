Mỹ, Trung, Thái Lan phối hợp bắt lượng ma túy kỷ lục trên Biển Đông

Giới chức Mỹ, Trung Quốc và Thái Lan phối hợp với nhau tịch thu số lượng kỷ lục gần 5 tấn ma túy đá gần bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.

Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), cơ quan chống ma túy Trung Quốc, lực lượng hải cảnh Trung Quốc và Cảnh sát biển Hoàng gia Thái Lan đã tiến hành một chiến dịch phối hợp chặn tàu Ji Sheng cách bãi cạn Scarborough 240 km về phía tây nam, thu 4.973,4 kg ma túy đá và bắt 7 nghi phạm.

Chiến dịch được thực hiện vào ngày 24/2, nhưng chỉ được tờ People's Daily của Trung Quốc công bố hôm 10/10. Bắc Kinh cho biết đây là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương những năm gần đây.

Ji Sheng là tàu chở hàng tổng hợp có tải trọng tối đa 700 tấn. Tàu được đóng vào năm 1994 và hiện treo cờ Mông Cổ.

Tàu hải cảnh Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough tháng 2/2024. Ảnh: AFP

Đại diện Cục Chống Ma túy thuộc Bộ Công an Trung Quốc, Cục Phòng chống Ma túy thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và DEA gần đây đã gặp nhau tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông để thảo luận về những diễn biến mới nhất của vụ án. Ba bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác và "nỗ lực triệt phá các mạng lưới buôn bán ma túy hoạt động ngầm".

Phòng chống ma túy là một trong số ít lĩnh vực mà Mỹ và Trung Quốc vẫn duy trì hợp tác trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng. Hoạt động hợp tác này đã bị Trung Quốc cắt đứt vào tháng 8/2022 và nối lại một năm rưỡi sau đó, với việc ra mắt Nhóm Công tác Chống Ma túy Mỹ - Trung (CNWG) vào tháng 1/2024.

Nhóm tập trung chủ yếu vào ứng phó cuộc khủng hoảng fentanyl, song cũng đóng vai trò là cơ chế chính cho hợp tác song phương phòng chống tất cả các loại ma túy bất hợp pháp.

Bãi cạn Scarborough trên Biển Đông là rạn san hô vòng nằm cách đảo chính Luzon của Philippines khoảng 240 km và cách bờ biển đông nam Trung Quốc gần 900 km. Philippines và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền với Scarborough, nhưng Bắc Kinh trên thực tế đã kiểm soát bãi cạn này từ năm 2012.

Huyền Lê (Theo People's Daily, Bangkok Post)