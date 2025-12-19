Mỹ trừng phạt thêm hai thẩm phán Tòa Hình sự Quốc tế

Mỹ áp lệnh trừng phạt hai thẩm phán Tòa Hình sự Quốc tế vì "những hành động mang tính chính trị và bất hợp pháp chống lại Israel".

"Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) tiếp tục có những hành động mang tính chính trị nhắm vào Israel, tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho mọi quốc gia. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho ICC lạm quyền, vi phạm chủ quyền của Mỹ và Israel, cũng như áp đặt sai trái quyền tài phán lên các công dân Mỹ và Israel", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói ngày 18/12.

Ông Rubio cáo buộc thẩm phán Gocha Lordkipanidze và Erdenebalsuren Damdin tham gia vào "những nỗ lực của ICC trong điều tra, bắt, giam giữ hay truy tố công dân Israel khi chưa có sự đồng ý của Israel".

Thẩm phán Gocha Lordkipanidze (trái) và Erdenebalsuren Damdin. Ảnh: ICC

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ áp lệnh trừng phạt lên hai thẩm phán, trong đó có biện pháp cấm nhập cảnh vào Mỹ và đóng băng tất cả tài sản hoặc lợi ích của họ tại quốc gia này.

ICC chưa phản hồi về thông tin.

Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar ca ngợi hành động của Bộ Ngoại giao Mỹ, cảm ơn người đồng cấp Rubio đã thể hiện "lập trường rõ ràng về mặt đạo đức".

Ngoại trưởng Mỹ hồi tháng 6 cũng tuyên bố áp đặt trừng phạt nhằm vào 4 thẩm phán ICC sau khi cơ quan này phát lệnh bắt Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cựu bộ trưởng quốc phòng Israel Yoav Gallant. Động thái cũng để đáp trả vụ các thẩm phán ICC tham gia phiên tòa cho phép điều tra cáo buộc lực lượng Mỹ phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến ở Afghanistan.

ICC được thành lập năm 2002 và có trụ sở tại Hà Lan. Đây là tòa án thường trực để truy tố cá nhân phạm tội ác diệt chủng, chống lại loài người và tội ác chiến tranh. Mỹ không tham gia Quy chế Rome, hiệp ước thành lập ICC.

Ngọc Ánh (Theo Politico, AP, Reuters)