Mỹ trừng phạt nhóm phiến quân Myanmar vì cáo buộc lừa đảo

Washington áp đặt trừng phạt lên một nhóm phiến quân Myanmar với cáo buộc hỗ trợ các trung tâm lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ hôm 12/11 cho biết lệnh trừng phạt nhắm vào nhóm phiến quân Quân đội Phật giáo Dân chủ Karen (DKBA), cùng với các công ty Trans Asia và Troth Star.

"Doanh thu tạo ra bởi những người làm việc tại các trung tâm lừa đảo, mà bản thân họ thường là nạn nhân của nạn buôn người, đã hỗ trợ tội phạm có tổ chức và giúp DKBA tài trợ cho các hoạt động gây hại của mình", thông báo của Bộ Tài chính Mỹ có đoạn viết.

Thứ trưởng Tài chính John Hurley tại Washington hồi tháng 4. Ảnh: Reuters

Thứ trưởng Tài chính John Hurley cho biết mạng lưới tội phạm hoạt động tại Myanmar đang đánh cắp hàng tỷ USD từ người Mỹ thông qua các vụ lừa đảo trực tuyến. "Chính những mạng lưới này đã buôn bán người và tiếp tay cho cuộc nội chiến tàn khốc của Myanmar", ông nói, cảnh báo chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục mạnh tay truy quét tội phạm mạng.

Bộ Tài chính Mỹ thêm rằng hai công ty bị nhắm mục tiêu, cùng với công dân Thái Lan tên Chamu Sawang, cũng bị cáo buộc liên quan tới tội phạm có tổ chức tại Trung Quốc.

Bộ Tài chính Mỹ hồi tháng 5 liệt nhóm phiến quân Myanmar mang tên Quân đội Quốc gia Karen vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, cùng với lãnh đạo nhóm này cùng hai con trai vì "vai trò trong thúc đẩy nạn buôn người và lừa đảo trực tuyến gây hại cho công dân Mỹ".

Mỹ và Anh tháng trước cũng áp lệnh trừng phạt đối với Prince Group, tập đoàn kinh doanh tại Campuchia bị cáo buộc đứng sau hàng loạt trung tâm lừa đảo.

Chính phủ Mỹ ước tính người dân nước này đã mất ít nhất 10 tỷ USD vào năm 2024 do các hoạt động lừa đảo từ khu vực Đông Nam Á, tăng 66% so với năm trước đó.

Vũ Hoàng (Theo AFP)