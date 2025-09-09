Mỹ trừng phạt nhóm bảo kê trung tâm lừa đảo ở Campuchia, Myanmar

Mỹ trừng phạt gần 20 cá nhân, tổ chức ở Myanmar và Campuchia vì tổ chức, bảo kê ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến hàng tỷ USD.

"Ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á không chỉ đe dọa đến cuộc sống, an ninh tài chính của người Mỹ, mà còn đẩy hàng nghìn người vào cảnh nô lệ hiện đại", Thứ trưởng Tài chính Mỹ John K. Hurley ngày 8/9 cho biết trong thông báo trừng phạt tài chính, ngoại giao với các cá nhân, tổ chức tại Myanmar và Campuchia.

Tại Campuchia, Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Al Len, Su Liangsheng cùng 6 công ty có liên quan vì tham gia hoạt động biến một số khách sạn, tòa văn phòng, sòng bạc thành các khu phức hợp lừa đảo.

Trong số 9 cá nhân, tổ chức bị Mỹ trừng phạt ở Myanmar có Tin Win, Saw Min Min Oo và công ty Chit Linn Myaing với cáo buộc đại diện cho nhóm phiến quân Quân đội Quốc gia Karen (KNA), lực lượng được cho là bảo kê hoạt động lừa đảo quy mô lớn, cùng với She Zhijiang, trùm sáng lập khu phức hợp Yatai New City.

Một trung tâm lừa đảo tại Shwe Kokko, Myanmar. Ảnh: AFP

Nhiều công ty liên kết với họ cũng bị trừng phạt. Theo Đạo luật Magnitsky, các cá nhân bị trừng phạt sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ và tham gia giao dịch ngân hàng với Mỹ. Toàn bộ tài sản của các cá nhân, tổ chức ở Mỹ sẽ bị phong tỏa.

Myanmar và Campuchia là nơi xuất hiện nhiều trung tâm lừa đảo trực tuyến gần đây, với các tổ hợp được điều hành chủ yếu bởi tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc, thu lợi bất chính hàng tỷ USD mỗi năm.

Mỹ ước tính khoảng 150.000 nạn nhân bị giam, ép làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Thái Lan ước tính có khoảng 100.000 người bị ép làm việc tại các cơ sở tương tự ở Myanmar.

Thứ trưởng Tài chính Mỹ Hurley cho biết người dân nước này đã mất hơn 10 tỷ USD trong năm 2024 vì các hoạt động lừa đảo trực tuyến từ khu vực Đông Nam Á, tăng 66% so với năm trước.

Hồi tháng 5, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với KNA, coi đây là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, cùng thủ lĩnh Saw Chit Thu và các con trai ông ta. Washington cáo buộc KNA tạo điều kiện cho hoạt động lừa đảo, buôn lậu, buôn người trong khu vực lực lượng này kiểm soát quanh thành phố Shwe Kokkko.

Đức Trung (Theo Al Jazeera, AA)