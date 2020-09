Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc vì dự án ở Campuchia

Mỹ trừng phạt tập đoàn Union Development Group vì dự án xây một sân bay ở Campuchia, cho rằng nó có khả năng được chuyển đổi để phục vụ mục đích quân sự.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/9 ra thông báo đưa tập đoàn phát triển bất động sản Union Development Group thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc vào danh sách đen do các hoạt động liên quan tới dự án Dara Sakor ở tỉnh Koh Kong, Campuchia. Bộ cáo buộc tập đoàn Trung Quốc đã thâu tóm đất đai của người dân để phát triển dự án, phá hoại môi trường, ảnh hưởng tới đời sống các cộng đồng địa phương.

Đường băng tại sân bay Dara Sakor, Campuchia. Ảnh: New York Times.

Union Development Group đang xây dựng khu phức hợp gồm bến cảng, sân bay và khu nghỉ dưỡng Dara Sakor tại một công viên quốc gia ở Koh Kong, sở hữu đường băng có khả năng tiếp nhận những máy bay lớn nhất thế giới. Công ty mô tả đây là dự án phát triển khu vực lớn nhất trong sáng kiến Vành đai, Con đường do Bắc Kinh khởi xướng. Tổng giá trị dự án Dara Sakor là khoảng 3,8 tỷ USD.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo cho biết "có những báo cáo đáng tin cậy" về việc Dara Sakor "có thể được sử dụng để lưu trữ các tài sản quân sự (Trung Quốc)".

"Nếu đúng như thế, điều này sẽ đi ngược hiến pháp Campuchia và có thể đe dọa sự ổn định của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, gây ảnh hưởng tới chủ quyền Campuchia và an ninh của các đồng minh Mỹ", ông nói.

"Sự hiện diện quân sự thường trực của Trung Quốc ở Campuchia có khả năng đe dọa đến ổn định khu vực, làm suy yếu triển vọng giải quyết hòa bình các tranh chấp, an ninh và an toàn hàng hải, tự do hàng hải và hàng không", thông báo của Bộ Tài chính Mỹ có đoạn.

Cả Union Development Group và chính phủ Campuchia đều chưa đưa ra bình luận. Tuy nhiên, trước đây, họ đã nhiều lần bác bỏ các thông tin từ truyền thông phương Tây rằng dự án Dara Sakor phục vụ mục đích quân sự.

Các biện pháp trừng phạt được Mỹ đưa ra dựa trên Đạo luật Magnitsky Toàn cầu, cho phép chính phủ Mỹ nhắm mục tiêu vào các đối tượng vi phạm nhân quyền trên khắp thế giới thông qua việc đóng băng tài sản của họ hoặc cấm người Mỹ kinh doanh với họ.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)