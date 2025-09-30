Mỹ trục xuất hàng trăm người về Iran

Mỹ sẽ trục xuất khoảng 400 người trở lại Iran, trong đó phần lớn là các trường hợp nhập cảnh trái phép.

"Khoảng 120 người sẽ được đưa về nước trong đợt đầu tiên. Cơ quan di trú Mỹ quyết định trục xuất tổng cộng 400 người Iran đang ở tại Mỹ, phần lớn trong số này nhập cảnh bất hợp pháp", Hossein Noushabadi, quan chức phụ trách lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Iran, nói với Tasnim hôm 30/9.

Ông mô tả phần lớn những trường hợp này đã vào Mỹ qua biên giới Mexico. Tuy nhiên, có một vài công dân Iran đang cư trú hợp pháp cũng bị giới chức Mỹ đưa vào danh sách trục xuất.

Noushabadi nói giới chức Mỹ và Iran đã đàm phán trong nhiều tháng để đi đến thỏa thuận này, đồng thời kêu gọi Washington tôn trọng quyền lợi của công dân Iran.

Các đặc vụ ICE kiểm tra danh tính một người đàn ông ở San Antonio, Texas, vào tháng 6. Ảnh: WSJ

Truyền thông Mỹ trước đó tiết lộ chuyến bay trục xuất đã rời bang Louisiana hôm 29/9, dự kiến quá cảnh tại Qatar trước khi hạ cánh tại Iran vào ngày 30/9. Một số người trong nhóm công dân Iran đã bị giam nhiều tháng tại các trung tâm tạm giữ.

Giới chức Mỹ tiết lộ trong nhóm bị trục xuất có người tự nguyện hồi hương và cũng có những trường hợp bị cưỡng chế. Họ đều được trấn an sẽ an toàn và không gặp bất kỳ vấn đề nào khi về đến Iran.

Mỹ và Iran hiếm khi phối hợp trong vấn đề di trú, do hai nước không có quan hệ ngoại giao. Trong đợt trục xuất hồi tháng 2, Mỹ đã chuyển đến Panama tổng cộng 119 người từ nhiều quốc gia, trong đó có Iran.

Siết chặt quản lý nhập cư là một trong những ưu tiên chính sách hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông nhiều lần tuyên bố sẽ trục xuất số lượng kỷ lục người không có giấy tờ hợp pháp tại Mỹ.

Thanh Danh (Theo AFP, Reuters)