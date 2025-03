Mỹ trục xuất cầu thủ xăm biểu tượng Real Madrid

Một người tự xưng cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, Jerce Reyes Barrios bị chính quyền Mỹ cáo buộc là thành viên băng đảng bạo lực, vì hình xăm Real Madrid.

Barrios 26 tuổi, người Venezuela, cùng hơn 200 người khác đã bị trục xuất đến El Salvador ngày 15/3/2025, dù anh có phiên điều trần về nhập cư vào Mỹ ngày 17/4. Luật sư của Barrios, bà Linette Tobin không được thông báo về quyết định này, chỉ xác nhận việc trục xuất hôm 19/3.

Theo thông tấn AP, Barrios là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ở Venezuela, tham gia một cuộc biểu tình ở quê nhà nên "bị tra tấn". Vì thế, Barrios xin tị nạn tới Mỹ.

Cầu thủ Jerce Reyes Barrios. Ảnh: Daily Mail

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho rằng Barrios có một hình xăm ở tay giống biểu tượng của băng đảng bạo lực có tiếng Tren de Aragua (TdA). Họ cũng tìm được trên tài khoản mạng xã hội của anh một cử chỉ tay liên quan tới TdA.

Barrios và luật sư kháng cáo quyết định, được một thẩm phám có tên James Boasberg tạm dừng lệnh trục xuất. Theo bà Tobin, hình xăm của thân chủ là một quả bóng có vương miện và chữ "Dios" (Chúa), lấy cảm hứng từ CLB bóng đá Real Madrid. Cử chỉ tay của Barrios trên mạng xã hội thực chất là ngôn ngữ ký hiệu "anh yêu em" thường thấy ở dòng nhạc rock&roll.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phớt lờ lệnh tạm dừng, vẫn đuổi hơn 200 người kể trên, trong đó có Barrios.

Trên mạng xã hội X, ông Trump gọi Boasberg là "kẻ điên cực tả", và đề nghị luận tội thẩm phán này. Chánh án John Roberts phản hồi rằng thẩm phán không nên bị luận tội vì đưa ra các quyết định, và "kháng cáo được tạo ra vì mục đích này".

Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Steven Miller so sánh TdA với các tổ chức như IS và Al-Qaeda. Họ cho rằng quyết định trục xuất hơn 200 người nhập cư trên là vì an ninh quốc gia.

Hình xăm trên cánh tay Barrios. Ảnh: Daily Mail

Giới chức Mỹ cho rằng họ không chỉ dựa vào hình xăm để trục xuất Barrios. Luật sư và người thân của cầu thủ này lại nói rằng hình xăm được sử dụng nhiều lần để coi Barrios là thành viên TdA. Bố của Barrios đăng lên Facebook, nói rằng hình xăm của con trai có ý nghĩa về bóng đá và gia đình.

Barrios đã bị đưa đến một nhà tù ở El Salvador sau khi bị trục xuất. Chưa có quyết định cuối cùng về việc anh có được nhập cư trở lại Mỹ hay không.

Hoàng An (theo Daily Mail, AP)