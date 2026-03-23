Mỹ triển khai đặc vụ di trú 'giải vây' các sân bay

Để giải quyết những hàng dài tại sân bay vì thiếu nhân viên an ninh, chính phủ Mỹ quyết định dùng đến lực lượng ICE.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và quan chức phụ trách chính sách biên giới Tom Homan thông báo chính phủ sẽ điều động lực lượng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tới các sân bay trên toàn quốc từ ngày 23/3 nhằm hỗ trợ rà soát an ninh.

Quyết định được công bố giữa lúc các sân bay Mỹ diễn ra tình trạng xếp hàng kéo dài nghiêm trọng do thiếu hụt nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải (TSA), bắt nguồn từ việc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) chưa được quốc hội duyệt ngân sách hoạt động. Một bộ phận nhân viên cơ quan này đã phải làm việc không lương từ ngày 14/2.

Tổng thống Trump cho biết ông Homan sẽ trực tiếp chỉ đạo kế hoạch. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ nói lực lượng ICE chỉ giữ vai trò hỗ trợ nhân viên TSA.

Nhân viên ICE và cảnh sát trước một cơ sở tạm giam tại Chicago tháng 11/2025. Ảnh: AP

Trong khi đó, ông Homan nói với CNN hôm 22/3 rằng chi tiết nhiệm vụ của các đặc vụ ICE vẫn đang được hoàn thiện. Lực lượng này có thể đảm nhiệm kiểm soát lối ra vào và ngăn hành khách đi sai luồng, qua đó giải phóng nhân lực TSA tập trung vào khâu soi chiếu an ninh.

"Có những nhiệm vụ TSA đang làm mà chúng tôi có thể tiếp nhận để họ chuyển sang các công việc chuyên môn hơn và giúp giảm thời gian xếp hàng", ông nói, đồng thời lưu ý rằng nhân viên ICE không được đào tạo vận hành máy soi chiếu.

Theo NBC, hơn 400 nhân viên TSA đã nghỉ việc vì không được trả lương, trong khi nhiều người khác đã dùng ngày nghỉ bệnh để không đến nhiệm sở. Hệ quả là các sân bay lớn trên khắp nước Mỹ ghi nhận cảnh hành khách phải chờ đợi nhiều giờ tại khu vực kiểm tra an ninh. Hình ảnh cuối tuần qua cho thấy dòng người xếp hàng kéo dài ra tới bãi đỗ xe tại sân bay New Orleans và sân bay LaGuardia ở New York.

Ông Homan cho biết ưu tiên triển khai ICE tại các sân bay lớn và đang có thời gian chờ lên tới ba giờ, đồng thời cam kết sẽ hoàn tất kế hoạch phân bổ lực lượng trong ngày 23/3.

Hành khách xếp hàng dài chờ kiểm tra an ninh tại sân bay John F. Kennedy, New York, ngày 22/3. Ảnh: AP

Phe Dân chủ tại Thượng viện đã chặn cấp ngân sách cho DHS nhằm yêu cầu cải cách toàn diện sau hai vụ nổ súng của các đặc vụ di trú ở Minneapolis làm công dân Mỹ thiệt mạng hồi tháng 1.

Kế hoạch triển khai ICE đến sân bay đã vấp phải nhiều chỉ trích. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski gọi đây là "ý tưởng tồi", cho rằng ưu tiên lúc này là giải quyết bế tắc chính trị đang làm nghẽn ngân sách và trả lương cho nhân viên TSA, thay vì gia tăng căng thẳng tại sân bay với sự hiện diện của lực lượng kiểm soát di trú.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cũng phản đối mạnh mẽ, cảnh báo việc triển khai các đặc vụ ICE không được đào tạo phù hợp với nhiệm vụ có thể gây nguy hiểm cho người dân.

Chủ tịch Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Mỹ Everett Kelley cho rằng ICE không có chứng nhận về an ninh hàng không, nhấn mạnh các nhân viên TSA xứng đáng được trả lương thay vì bị thay thế.

Các nghiệp đoàn tiếp viên hàng không cũng ra tuyên bố chung chỉ trích kế hoạch, cho rằng việc không trả lương cho nhân viên an ninh và đưa ICE vào sân bay sẽ gây hỗn loạn, đồng thời khẳng định họ sẽ không chấp nhận một hệ thống hàng không không đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Thanh Danh (Theo Reuters, Guardian)