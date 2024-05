Mỹ treo thưởng cho cần thủ bắt cá mè xâm hại

Nhà chức trách bang Tennessee sẵn sàng chi 100 USD/một con cá mè đeo thẻ cho người bắt được chúng nhằm giảm số lượng cá mè trắng ngoài tự nhiên.

Cá mè trắng đang gây rối loạn hệ sinh thái bang Tennessee. Ảnh: AOL

Cơ quan Tài nguyên Động vật hoang dã Tennessee (TWRA) treo thưởng 100 USD cho mỗi con cá bắt được mang thẻ hoặc vòng ở hàm trên mà cơ quan ngư nghiệp địa phương đeo cho 1.000 con cá mè trắng. Nếu bắt được một con cá đeo thẻ, người câu cá cần giữ lại chiếc thẻ và liên lạc với phòng ngư nghiệp của TWRA, sử dụng số trên phụ kiện nhận dạng. Sau đó, nhà chức trách sẽ cần họ cung cấp thêm thông tin về nơi và cách đánh bắt. Nếu người câu cá bắt một con cá mè trắng không có thẻ, TWRA kêu gọi đông lạnh nó hoặc bảo quản bằng đá và liên lạc với tổ chức này ngay lập tức.

Theo Tennessean, cá mè trắng là một trong 4 loại cá xâm hại phổ biến ở Tennessee. Loài thủy sinh này ăn động vật phù du, nguồn thức ăn quan trọng đối với nhiều loài cá bản xứ trong bang. Chúng có thể nặng tới 27,2 kg và có thể làm ngư dân và người đi thuyền bị thương khi nhảy khỏi mặt nước.

Cá mè trắng, động vật bản xứ ở Trung Quốc, đang gây rối loạn hệ sinh thái địa phương. Do đó, nhà chức trách nhấn mạnh người câu cá không thả cá mè trắng trở lại nếu bắt được chúng. Chương trình tương tự đang được triển khai ở nhiều nơi khác. Tại bang New South Wales ở Australia, sự kiện Namoi Carp Muster hàng năm trao thưởng cho người bắt được nhiều cá chép nhất hoặc cá chép to nhất. Tại Florida, thợ lặn trong lễ hội Florida Keys Lionfish Derby & Festival thi bắt nhiều cá sư tử nhất để giành tiền thưởng. Cá sư tử chuyên ăn cá loài bản xứ và đẻ nhiều trứng thường xuyên.

Hệ sinh thái bị phá hủy ở các tuyến đường thủy có thể dẫn tới hiệu ứng dây chuyền, sự sụt giảm của một số loài đảo lộn cân bằng tự nhiên, từ đó giảm nguồn thức ăn cho cộng đồng dân cư sống gần mặt nước. Đó là lý do kiểm soát chặt chẽ các loài xâm hại rất quan trọng.

An Khang (Theo Yahoo)