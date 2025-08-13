Mỹ treo thưởng 5 triệu USD truy tìm thủ lĩnh băng đảng Haiti

Washington treo thưởng 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin để bắt thủ lĩnh băng đảng Cherizier ở Haiti với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Jimmy Cherizier, 48 tuổi, công dân Haiti, và một người đàn ông khác tên là Bazile Richardson bị truy tố với cáo buộc âm mưu chuyển tiền từ Mỹ để tài trợ cho các hoạt động băng đảng ở Haiti, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 12/8 cho biết.

"Chúng tôi treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt Cherizier", công tố viên Jeanine Pirro nói. "Cherizier là thủ lĩnh băng đảng chịu trách nhiệm cho các hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo, trong đó có hành động bạo lực đối với công dân Mỹ ở Haiti".

Cherizier, có biệt danh là Barbeque, từng là cảnh sát và bị sa thải vào tháng 12/2018. Cherizier bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vào năm 2020 và Liên Hợp Quốc có động thái tương tự vào năm 2022.

Jimmy Cherizier tại thủ đô Port-au-Prince, Haiti tháng 3/2024. Ảnh: Reuters

Cựu cảnh sát này cầm đầu liên minh băng đảng tại Haiti có tên là Gia đình G9. Các thành viên trong liên minh bị cáo buộc giết người, cướp của, tống tiền, hiếp dâm, buôn bán ma túy và bắt cóc. Gia đình G9 tham gia vào một vụ tấn công có tổ chức vào cuối năm ngoái, khiến cựu thủ tướng Ariel Henry phải từ chức.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Cherizier và Richardson, một công dân Mỹ nhập tịch bị bắt tại Texas vào tháng trước, đã gây quỹ từ các thành viên cộng đồng người Haiti di cư tại Mỹ và chuyển số tiền này cho một số bên trung gian ở quốc đảo. Cherizier bị cáo buộc dùng số tiền này trả lương cho thành viên băng đảng và mua vũ khí.

"Cherizier cấu kết với Richardson tìm cách gây quỹ tại Mỹ để tài trợ cho hoạt động tội phạm của hắn, vốn đang gây ra cuộc khủng hoảng an ninh ở Haiti", trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Eisenberg cho biết. "Vụ An ninh Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ sẽ không dung thứ cho hoạt động gây quỹ cho các băng đảng và sẽ tiếp tục truy tố những kẻ tiếp tay cho bạo lực và bất ổn ở Haiti".

Haiti là quốc gia nghèo nhất ở tây bán cầu, nhiều khu vực rộng lớn của đất nước và phần lớn thủ đô Port-au-Prince bị các băng đảng vũ trang kiểm soát. Bất chấp việc lực lượng cảnh sát đa quốc gia do Kenya dẫn đầu được triển khai để hỗ trợ cảnh sát Haiti, bạo lực tại nước này vẫn gia tăng.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)