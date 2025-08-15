Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để bắt trùm ma túy Mexico

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp giới chức bắt Juan Jose Farias Alvarez, trùm băng đảng ma túy Mexico Carteles Unidos.

Cục Phòng chống Ma túy và Thực thi Pháp luật Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/8 treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin giúp bắt giữ và/hoặc kết án Juan Jose Farias Alvarez, biệt danh "Bố già", trùm băng đảng ma túy Carteles Unidos ở Mexico.

Ngoài Alvarez, Bộ Ngoại giao Mỹ còn treo thưởng 3-5 triệu USD cho người cung cấp thông tin về 4 thủ lĩnh cấp cao của Carteles Unidos.

Juan Jose Farias Alvarez, trùm băng đảng ma túy Carteles Unidos. Ảnh: BNG Mỹ

Bộ Tư pháp Mỹ cùng ngày thông báo khởi tố cả 5 nghi phạm. Cơ quan này cho biết Carteles Unidos đã đưa lượng lớn chất gây nghiện methamphetamine, fentanyl và cocaine vào Mỹ, dùng lợi nhuận thu được để "mua vũ khí hạng nặng, tuyển lính đánh thuê, hối lộ quan chức địa phương và phục vụ lối sống xa hoa cho trùm băng đảng".

Bộ Tài chính Mỹ cũng tuyên bố áp lệnh trừng phạt với các thành viên Carteles Unidos và một băng đảng khác là Los Viagras.

Carteles Unidos khởi đầu là liên minh của các băng đảng ma túy nhỏ ở bang Michoacan, Mexico, nhằm chống lại sự xâm nhập của những tổ chức tội phạm lớn hơn. Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 2 xếp Carteles Unidos cùng nhiều băng đảng ma túy khác vào danh sách "tổ chức khủng bố nước ngoài".

Mexico hồi đầu tuần bàn giao 26 nghi phạm bị truy nã cho Mỹ, trong đó có nhiều thủ lĩnh cấp cao của băng đảng Jalisco New Generation Cartel và Sinaloa Cartel. Đây là đợt bàn giao thứ hai kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức cuối tháng 1.

Chính quyền Trump coi fentanyl và các băng đảng buôn bán loại ma túy này là mối đe dọa hàng đầu với an ninh quốc gia. Ông từng nhiều lần cảnh báo Mỹ sẽ hành động quân sự đơn phương nếu Mexico không triệt phá các băng đảng ma túy ở biên giới.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)