Mỹ trả tự do cho bé trai 5 tuổi bị ICE bắt giữ

MỹBé trai Liam, người bị đặc vụ ICE bắt giữ ở Minnesota, được về nhà sau 10 ngày sống trong trung tâm giam giữ ở Texas.

"Liam, 5 tuổi, và bố là Adrian đã được thả khỏi trung tâm giam giữ Dilley. Tôi đến đón và đưa họ về Minnesota sáng nay. Liam đã về nhà. Cảm ơn tất cả những người đã đòi tự do cho Liam. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả trẻ em và gia đình các bé được về nhà", nghị sĩ đảng Dân chủ Joaquin Castro đăng trên mạng xã hội X ngày 1/2, kèm theo những bức ảnh của bé.

Bé trai 5 tuổi bị đặc vụ ICE bắt đã được về nhà Adrian Conejo Arias và con trai Liam Conejo Ramos rời Trung tâm Xử lý Di trú Dilley, bang Texas ngày 31/1. Video: X/Joaquin Castro

Liam Conejo Ramos và bố, Adrian Conejo Arias, những người xin tị nạn từ Ecuador, bị đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt hôm 20/1 tại lối vào nhà riêng ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Sự việc xảy ra chỉ ít phút sau khi bé trở về từ lớp mầm non.

Hình ảnh cậu bé đội mũ len tai thỏ màu xanh, đeo ba lô và bị đặc vụ khống chế đã lan truyền khắp thế giới, khiến nhiều người phẫn nộ với chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Hai bố con Liam bị giam 10 ngày trong trung tâm giam giữ ở Texas, cách nhà họ hàng trăm km, cho đến khi thẩm phán ra lệnh thả người hôm 31/1.

Liam tại ngôi nhà ở Minneapolis, bang Minnesota ngày 1/2. Ảnh: X/Joaquin Castro

Giới chức Mỹ giải thích ICE phải bắt cậu bé vì người cha cố bỏ trốn. Trong chuyến thăm trung tâm giam giữ tháng trước, nghị sĩ Castro cho biết Conejo Arias mô tả con trai mình buồn bã và trầm lặng. "Người bố nói rằng cậu bé không còn là chính mình nữa", ông đăng trên X khi đó.

Thẩm phán liên bang Fred Biery, người ra lệnh trả tự do cho bố con Liam, cho rằng vụ bắt giữ xuất phát từ việc giới chức "cố đạt chỉ tiêu trục xuất hàng ngày theo cách thiếu cân nhắc và tiến hành một cách yếu kém, dù ngay cả khi hành động như vậy gây tổn thương tâm lý cho trẻ em".

Ông cũng viện dẫn Tu chính án thứ Tư của Hiến pháp Mỹ, trong đó bảo vệ người dân khỏi "những cuộc khám xét và bắt bớ vô lý".

Minnesota đang là một trong những điểm nóng của các chiến dịch truy quét nhập cư của chính phủ Mỹ, với khoảng 3.000 đặc vụ được điều động. Biểu tình đang diễn ra tại nhiều thành phố và chính quyền Trump cũng phải chịu áp lực sau hai trường hợp đặc vụ ICE bắn chết công dân.

Đặc vụ ICE giữ ba lô của Liam trong vụ bắt ngày 20/1. Ảnh: NBC News

Huyền Lê (Theo AFP)