Mỹ tố Taliban ngăn người di tản tới sân bay Kabul

Mỹ tố Taliban chặn những người Afghanistan muốn đến sân bay thủ đô Kabul để rời khỏi đất nước, trái cam kết của lực lượng này với Washington.

"Chúng tôi có các thông tin cho hay Taliban đang chặn những người Afghanistan muốn đến sân bay để rời khỏi đất nước, trái với tuyên bố công khai của họ và cam kết của họ với chính phủ chúng ta", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói với các phóng viên tại thủ đô Washington hôm 18/8.

Một số nguồn tin cho biết lính Taliban thiết lập các trạm kiểm soát ở mọi ngả đường ra sân bay, cản trở, thậm chí đánh đập, bắn cảnh cáo người dân tìm cách đi qua chốt chặn. Sherman nói rằng bất chấp bạo lực xảy ra tại các trạm kiểm soát này, rất nhiều người Mỹ, người Afghanistan là thường trú nhân tại Mỹ và những người Afghanistan có nguy cơ gặp nguy hiểm từ Taliban vẫn tới được sân bay.

Người dân ngồi chờ được sơ tán tại sân bay Kabul, Afghanistan hôm 18/8. Ảnh: AFP.

Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan hôm 18/8 cho biết "không thể đảm bảo việc di chuyển an toàn" cho những người tìm đến sân bay Kabul, dù trước đó một ngày Taliban cam kết không can thiệp các nỗ lực sơ tán của Mỹ.

"Chính phủ Mỹ không thể đảm bảo việc đi lại an toàn đến sân bay quốc tế Hamid Karzai", đại sứ quán cho biết trong một cảnh báo an ninh, lưu ý rằng "tình hình an ninh ở Kabul tiếp tục thay đổi nhanh chóng, kể cả tại sân bay". Sân bay Hamid Karzai hiện là địa điểm duy nhất ở Afghanistan được quân đội Mỹ bảo vệ.

Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó khuyến cáo những người có giấy thông hành hãy đến sân bay ngay lập tức, bất chấp rủi ro.

"Không có thời gian bay cụ thể. Chúng tôi đang tổ chức nhiều chuyến bay nhất có thể mỗi ngày. Chúng tôi không có thông tin về việc các chuyến bay này sẽ hoạt động trong bao lâu. Vui lòng đến sân bay càng sớm càng tốt", khuyến cáo nêu.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách tăng số chuyến bay rời Afghanistan trong nỗ lực sơ tán 5.000-9.000 người mỗi ngày. Tổng thống Joe Biden cho biết quân đội Mỹ có thể ở lại Afghanistan lâu hơn hạn chót 31/8 để đảm bảo sơ tán toàn bộ công dân Mỹ khỏi nước này.

Huyền Lê (Theo Hill)