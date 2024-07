Mỹ tố Hezbollah đứng sau vụ tập kích sân bóng khiến 12 người chết

Mỹ nói nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon đứng sau vụ tập kích rocket vào sân bóng ở Cao nguyên Golan, khiến 12 thanh thiếu niên thiệt mạng.

"Cuộc tấn công này do nhóm Hezbollah thực hiện. Đó là rocket của họ và được phóng từ khu vực mà họ kiểm soát", Nhà Trắng nói trong tuyên bố ngày 28/7.

Tuyên bố được Mỹ đưa ra sau khi sân bóng ở thị trấn Majdal Shams trên Cao nguyên Golan bị trúng rocket ngày 27/7, khiến 12 thanh thiếu niên thiệt mạng và nhiều người bị thương. Quân đội Israel tuyên bố sẽ đáp trả quyết liệt, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nổ ra chiến tranh toàn diện với lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Israel nói Hezbollah đã phóng rocket Falaq-1 do Iran sản xuất mang theo đầu đạn nặng 50 kg vào sân bóng. Hezbollah phủ nhận, nói rằng họ không liên quan đến sự việc, dù trước đó thông báo đã tấn công bằng rocket vào vị trí của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở Cao nguyên Golan.

Riad Kahwaji, giám đốc Viện Phân tích Quân sự Vùng Vịnh và Cận Đông, cho rằng vị trí quân sự của IDF mà Hezbollah nhắm bắn nằm cách thị trấn Majdal Shams khoảng 2,4 km, khiến sân bóng có thể trúng đạn do sai số của rocket.

Tuy nhiên, ông cũng không loại trừ khả năng vụ nổ ở sân bóng xảy ra do tên lửa phòng không của Israel bắn trượt mục tiêu và rơi xuống, nên sẽ cần một cuộc điều tra độc lập để hiểu rõ điều gì đã xảy ra.

Adrienne Watson, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nhấn mạnh vụ tấn công "cần bị lên án trên toàn thế giới", đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với an ninh của Israel "không suy suyển trước mọi mối đe dọa do Iran hậu thuẫn, gồm cả Hezbollah".

Nhà Trắng thêm rằng Mỹ đã thảo luận với các quan chức Israel và Lebanon sau vụ tấn công sân bóng mà Washington mô tả là "khủng khiếp".

Hiện trường sau vụ tập kích sân bóng ở Majdal Shams, Cao nguyên Golan ngày 27/7. Ảnh: AFP

Phil Gordon, cố vấn an ninh quốc gia của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, cho biết bà Harris đã được thông báo về vụ tập kích và đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

"Israel tiếp tục phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh nghiêm trọng và sự ủng hộ của Phó tổng thống đối với an ninh của Israel là không thể thay đổi", Gordon nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 28/7 thề sẽ "tấn công mạnh mẽ vào kẻ thù" sau vụ tập kích sân bóng. Quân đội Israel gọi đây là "vụ tấn công chết chóc nhất nhằm vào dân thường" kể từ sau hành động của Hamas ngày 7/10/2023.

"Hezbollah sẽ phải trả giá đắt cho cuộc tập kích. Đó là cái giá mà họ chưa từng phải trả trước đây", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói. Bộ Ngoại giao Israel nhấn mạnh Hezbollah đã "vượt mọi lằn ranh đỏ" sau hành động mới nhất.

Ông Netanyahu đã triệu tập cuộc họp khẩn của nội các an ninh. Sau cuộc họp, văn phòng Thủ tướng Israel thông báo các thành viên nội các đã ủy quyền cho Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng "quyết định cách thức và thời điểm đáp trả Hezbollah", nhưng không nêu chi tiết.

Iran, bên hậu thuẫn lớn nhất của Hezbollah, cảnh báo Israel rằng "bất kỳ hành động quân sự mạo hiểm" nào ở Lebanon đều có thể dẫn tới "hậu quả không thể lường trước".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 28/7 khẳng định Israel có quyền bảo vệ công dân và Washington quyết tâm đảm bảo Tel Aviv có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, ông cũng thêm rằng "chúng tôi không muốn thấy xung đột leo thang và lan rộng".

Vị trí thị trấn Majdal Shams. Đồ họa: AFP

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cũng có quan điểm tương tự. "Tôi không nghĩ có ai muốn chiến tranh lan rộng hơn. Do đó, tôi hy vọng sẽ có động thái hạ nhiệt căng thẳng", ông nói.

Nhà Trắng cho biết Mỹ đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao để chấm dứt giao tranh qua biên giới Israel - Lebanon.

Các cuộc tập kích và đáp trả lẫn nhau giữa Israel với Hezbollah diễn ra hầu như mỗi ngày sau khi xung đột Gaza bùng nổ hồi tháng 10/2023. Hezbollah tuyên bố các vụ tập kích qua biên giới chỉ dừng lại sau khi có lệnh ngừng bắn ở Gaza, khẳng định nhóm này ủng hộ Hamas và người dân Palestine.

Thùy Lâm (Theo AFP, Reuters)