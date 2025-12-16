Mỹ tìm kiếm 1.000 nhân tài cho chương trình Tech Force

Mỹ khởi động chương trình tuyển dụng và phát triển nhân tài nhằm hiện đại hóa chính phủ, duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ.

Theo Scott Kupor, Giám đốc Văn phòng Quản lý nhân sự Mỹ (OPM) - bộ phận phụ trách Tech Force (Lực lượng Công nghệ Mỹ), chương trình hướng đến giải quyết khoảng trống về nhân tài kỹ thuật và mới vào nghề trong chính phủ. "Chúng tôi đang cố gắng định hình đội ngũ nhân sự nhằm đảm bảo có nhân tài phù hợp cho đúng vấn đề", Kupor nói với CNBC.

OPM dự kiến tuyển đợt đầu 1.000 người gồm kỹ sư phần mềm, nhà khoa học dữ liệu, quản lý dự án và chuyên gia AI để phân bổ vào các cơ quan chính phủ trong chương trình kéo dài hai năm. Cơ quan này cũng hợp tác với nhiều công ty công nghệ để đề xuất những quản lý trẻ tạm dừng việc ở khu vực tư nhân tham gia Tech Force Mỹ.

Nhà Trắng tại thủ đô Washington, Mỹ tháng 11/2024. Ảnh: AFP

Các thành viên sẽ làm việc trực tiếp cho từng cơ quan trong những dự án do lãnh đạo cơ quan đó quyết định. OPM tiến hành sàng lọc ban đầu và đánh giá kỹ thuật ứng viên, sau đó giới thiệu người đạt yêu cầu cho các cơ quan để phỏng vấn và ra quyết định tuyển dụng. OPM bắt đầu nhận đơn từ ngày 15/12 và kỳ vọng phần lớn thành viên của khóa đầu tiên được bố trí công việc trong quý I/2026.

Kupor cho biết, các thành viên của Lực lượng Công nghệ Mỹ dự kiến làm việc trong dự án như tích hợp AI tiên tiến vào drone và vũ khí tại Bộ Quốc phòng, xây dựng nền tảng Trump Accounts tại Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), dùng AI để nâng cao năng lực tình báo tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Lương dự kiến dao động 130.000- 195.000 USD.

Trong chương trình, OPM dự định mời các CEO và lãnh đạo doanh nghiệp khác từ Thung lũng Silicon đến diễn thuyết. Chương trình cũng sẽ hợp tác với 25 công ty công nghệ nhằm cố vấn và tư vấn định hướng nghề nghiệp cho các thành viên. Microsoft, Adobe, Amazon, Meta, xAI nằm trong số những bên đã ký kết hợp đồng đối tác. Chương trình sẽ khép lại với hội chợ việc làm, nơi các thành viên có thể tiếp cận cơ hội ở cả khu vực công và tư nhân.

Tech Force Mỹ được triển khai trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh ứng dụng AI để hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống liên bang, bao gồm cả Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE) - cơ quan gây tranh cãi được thành lập dưới sự dẫn dắt của Elon Musk đầu năm nay. Tuy nhiên, các quan chức tháng trước cho biết, DOGE hiện không còn hoạt động như một tổ chức tập trung nữa. Trên thế giới, cuộc chiến giành nhân tài AI đang diễn ra gay gắt khi các công ty công nghệ đưa ra mức lương hậu hĩnh và nhiều phúc lợi khác để thu hút những kỹ sư và nhà nghiên cứu hàng đầu.

Thu Thảo (Theo CNN, CNBC)