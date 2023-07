Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao IS ở Syria

Mỹ cho biết đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao IS ở Syria sau cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV).

Cuộc không kích ngày 7/7 đã tiêu diệt Osama al-Muhajer, thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền đông Syria, Bộ tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM) hôm nay thông báo.

"Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi vẫn cam kết đánh bại IS trên toàn khu vực", lãnh đạo CENTCOM Michael Kurilla cho hay. "IS vẫn là một mối đe dọa, không chỉ đối với khu vực mà còn xa hơn nữa".

Lính Mỹ tuần tra ở tỉnh Hasakah, đông bắc Syria, hồi tháng 2/2021. Ảnh: AFP

Theo CENTCOM, không có thường dân nào thiệt mạng trong chiến dịch nhưng lực lượng liên minh đang "đánh giá những báo cáo về tổn thất dân sự".

CENTCOM cho biết cuộc tấn công "được thực hiện bởi UAV MQ-9 Reaper, chiếc đã bị máy bay Nga quấy rầy trong một cuộc chạm trán kéo dài gần hai tiếng trước đó". Nga là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo quân đội Mỹ, các UAV nước này tham gia chiến dịch chống IS ở Syria đã bị máy bay quân sự Nga quấy rối hôm 6/7, lần thứ hai trong vòng 24 giờ. Trung tướng không quân Alexus Grynkewich cho hay chiến đấu cơ Nga "đã thả pháo sáng trước UAV và bay sát nguy hiểm, gây rủi ro cho tất cả máy bay liên quan".

IS đã mất phần lớn vùng đất từng kiểm soát tại Syria và Iraq, chưa lấy lại được bất cứ động lực nào giống như thời kỳ đỉnh cao hồi giữa năm 2014, khi nhóm phiến quân này gieo rắc kinh hoàng ở Trung Đông.

Kể từ khi mất thành trì cuối cùng tại miền đông Syria hồi tháng 3/2019, tàn quân IS đã rút vào ẩn náu trong sa mạc, thỉnh thoảng tiến hành tập kích nhằm vào lực lượng người Kurd và chính quyền Syria. Hầu hết các cuộc tấn công có quy mô nhỏ lẻ, nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở dầu khí ở những vùng hẻo lánh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lo ngại về nguy cơ IS hồi sinh.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc hồi tháng hai cho biết IS ước tính có khoảng 5.000-7.000 thành viên và người ủng hộ trải rộng giữa Syria và Iraq, gần một nửa trong số đó là tay súng. Mối đe dọa IS và các nhánh của nhóm gây ra đối với hòa bình và an ninh quốc tế là rất cao trong nửa cuối năm 2022.

Cuối năm ngoái, IS tuyên bố đã bổ nhiệm Abu al-Hussein al-Husseini al-Quraishi làm thủ lĩnh tối cao, sau khi lãnh đạo trước đó bị tiêu diệt ở miền nam Syria.

Vũ Hoàng (Theo AFP)