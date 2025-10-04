Mỹ tiếp tục tập kích 'xuồng chở ma túy' từ Venezuela, 4 người chết

Lầu Năm Góc tuyên bố đã không kích thêm một xuồng nghi buôn lậu ma túy ngoài khơi Venezuela, khiến 4 người thiệt mạng.

"4 kẻ khủng bố ma túy đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích diễn ra ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Venezuela, nhằm vào chiếc xuồng đang vận chuyển lượng ma túy lớn hướng tới Mỹ để đầu độc người dân của chúng ta", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết hôm 3/10.

Đây là cuộc không kích lần thứ 4 của Mỹ vào xuồng bị cáo buộc chở ma túy từ Venezuela, nâng số người chết từ khi hoạt động này được triển khai lên 21. "Những đợt không kích sẽ tiếp tục cho đến khi các cuộc tấn công vào người dân Mỹ chấm dứt", ông Hegseth cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng video về sự việc, nói rằng "chiếc xuồng chở lượng ma túy đủ giết chết 25.000-50.000 người đã bị đánh chặn ngoài khơi Venezuela, không cho tiếp cận lãnh thổ Mỹ". Video cho thấy lực lượng Mỹ theo dõi chiếc xuồng đang lao nhanh trên biển, trước khi vụ nổ lớn xảy ra và khiến xuồng bốc cháy dữ dội.

Mỹ không kích thêm một 'xuồng chở ma túy' Venezuela Khoảnh khắc Mỹ tập kích xuồng nghi chở ma túy ngoài khơi Venezuela ngày 3/10. Video: Bộ Quốc phòng Mỹ

Sự việc diễn ra sau khi Nhà Trắng công bố thông báo được Tổng thống Trump gửi tới quốc hội Mỹ, trong đó nói rằng nước này đang tham gia "xung đột vũ trang" với các băng đảng ma túy. "Tổng thống đã xác định các băng đảng là nhóm vũ trang phi nhà nước, coi đây là những tổ chức khủng bố và hành động của họ cấu thành cuộc tấn công vũ trang chống lại Mỹ", thông báo có đoạn.

Tuy nhiên, Washington vẫn chưa công bố bằng chứng cho thấy mục tiêu bị không kích là những kẻ buôn lậu ma túy. Giới chuyên gia cho rằng những cuộc không kích như vậy là bất hợp pháp, ngay cả khi chúng nhắm vào các xuồng được xác nhận là đang chở ma túy.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela gần đây gia tăng khi Washington triển khai nhiều khí tài quân sự, trong đó có phi đội F-35B, 8 tàu mặt nước và một tàu ngầm hạt nhân, đến vùng biển Caribe với lý do đối phó các băng nhóm tội phạm buôn ma túy.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố phương pháp chặn bắt xuồng chở ma túy nhiều năm qua không hiệu quả, nên Mỹ từ nay sẽ "cho nổ tung" mục tiêu thay vì truy đuổi.

Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez chỉ trích các tuyên bố của Washington về đối phó buôn lậu ma túy là "dối trá", cho rằng mục tiêu thực sự của Mỹ là kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên Venezuela. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino ngày 2/10 tuyên bố nước này đã phát hiện 5 chiến đấu cơ Mỹ tiếp cận bờ biển, song không nêu chủng loại máy bay và khoảng cách cụ thể.

Thanh Tâm (Theo AFP, ABC News)