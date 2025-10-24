Mỹ tiếp tục tập kích 'xuồng chở ma túy' ở biển Caribe

Mỹ đăng video bắn nổ xuồng nghi chở ma túy tại biển Caribe trong chiến dịch lần đầu được thực hiện trong đêm.

"Theo chỉ đạo từ Tổng thống Donald Trump, Bộ Quốc phòng trong đêm qua đã không kích hạ một tàu do băng đảng Tren de Aragua điều hành đang vận chuyển ma túy trên biển Caribe", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo trên X ngày 24/10.

Ông Hegseth đăng kèm video ghi lại cảnh một con thuyền gắn động cơ ngoài bị phá hủy trong vụ nổ.

"6 nam phần tử khủng bố ma túy đã bị tiêu diệt. Đòn không kích được thực hiện trên vùng biển quốc tế, và là lần đầu tiên diễn ra trong đêm", ông chủ Lầu Năm Góc tiếp tục.

Mỹ lần đầu tập kích 'xuồng chở ma túy' trong đêm Cuộc tập kích của Mỹ nhằm vào xuồng nghi chở ma túy tại biển Caribe đêm 23/10. Video: X/SecWar

Tren de Aragua là băng đảng liên quan nhiều tội ác ở Venezuela như bắt cóc, cướp của, buôn ma túy, tống tiền và có tầm ảnh hưởng sang cả các nước láng giềng. Băng đảng bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài hồi tháng 2.

Đây là lần thứ 10 quân đội Mỹ tập kích phương tiện nghi chở ma túy kể từ khi phát động chiến dịch vào đầu tháng 9, trong đó có hai lần diễn ra ở Thái Bình Dương, còn lại là ở biển Caribe. Chiến dịch của Tổng thống Trump đã khiến ít nhất 43 người thiệt mạng.

Vị trí Venezuela, vùng biển Caribe và Mỹ. Đồ họa: BBC

Washington vẫn chưa công bố bằng chứng cho thấy mục tiêu bị không kích là những kẻ buôn lậu ma túy.

Các nghị sĩ Mỹ, gồm cả thành viên đảng Cộng hòa và Dân chủ, trước đó bày tỏ lo ngại ông Trump ra lệnh tập kích mà không được quốc hội cho phép và không cung cấp thông tin chi tiết. Một số nghị sĩ và giới chuyên gia cũng nghi ngờ tính hợp pháp của hoạt động quân sự này, khi Mỹ sử dụng vũ lực ở vùng biển quốc tế để hạ sát những nghi phạm chưa bị bắt hoặc thẩm vấn.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)