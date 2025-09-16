Mỹ tiếp tục bắn nổ 'xuồng chở ma túy' từ Venezuela

Tổng thống Trump cho hay quân đội Mỹ đã lần thứ hai tập kích "xuồng chở ma túy" từ Venezuela, hạ 3 người.

"Sáng nay, theo lệnh của tôi, lực lượng Mỹ đã tiến hành cuộc không kích thứ hai nhằm vào các băng đảng, những kẻ khủng bố ma túy bạo lực đã được nhận diện rõ ràng", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng bài trên mạng Truth Social ngày 15/9.

Mỹ tập kích 'xuồng chở ma túy' từ Venezuela Khoảnh khắc Mỹ tập kích "xuồng chở ma túy" từ Venezuela ngày 15/9. Video: Independent

Ông Trump thêm rằng cuộc tập kích được tiến hành khi "xuồng chở ma túy" từ Venezuela đang ở vùng biển quốc tế thuộc khu vực do Bộ tư lệnh Phía nam (SOUTHCOM) chịu trách nhiệm và hướng đến Mỹ. Ông mô tả ma túy như "vũ khí chết người đầu độc người dân Mỹ".

"Những băng đảng buôn bán ma túy cực kỳ bạo lực này đặt ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại cùng các lợi ích quan trọng của Mỹ", ông nói, thêm rằng đòn tấn công của Mỹ đã khiến "3 tên khủng bố" thiệt mạng.

"Xuồng chở ma túy" bị quân đội Mỹ tập kích ngày 15/9. Ảnh: CNN

Chưa đầy hai tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã đánh chìm một "xuồng chở ma túy" từ Venezuela, hạ 11 người được cho là thành viên băng đảng Tren de Aragua. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth từ chối cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động này, nhưng khẳng định Mỹ có "toàn quyền tuyệt đối để làm điều đó".

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela gần đây gia tăng khi Washington triển khai nhiều khí tài quân sự đến vùng biển Caribe, trong đó có chiến hạm USS Iwo Jima, tiêm kích F-35. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố phương pháp chặn bắt xuồng chở ma túy nhiều năm qua không hiệu quả, nên Mỹ từ nay sẽ "cho nổ tung" mục tiêu thay vì truy đuổi.

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil tuần trước nói rằng nước này "không muốn" xảy ra xung đột với Mỹ. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trước đó chỉ trích việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở vùng Caribe, tuyên bố Caracas "sẽ không bao giờ bị khuất phục trước bất kỳ hành vi ép buộc và đe dọa nào".

Thanh Tâm (Theo CNN, AFP)