Mỹ tịch thu số tiền chất ma túy đá lớn chưa từng thấy

Giới chức Mỹ thu hơn 300 tấn tiền chất ma túy đá, mức lớn kỷ lục, đang trên đường được chuyển đến băng Sinaloa ở Mexico.

"Đây là vụ thu giữ tiền chất ma túy đá lớn nhất lịch sử Mỹ", công tố viên liên bang Jeanine Pirro phát biểu tại nhà kho ở cảng Houston, bang Texas, ngày 3/9.

Số tiền chất ma túy này được đựng trong 13.000 thùng màu xanh, được vận chuyển bằng đường biển trên hai tàu riêng biệt và đang trên đường đến các phòng điều chế ma túy của băng Sinaloa ở Mexico.

Công tố viên liên bang phụ trách vùng thủ đô Jeanine Pirro tại kho tập kết ở Texas, ngày 3/9. Ảnh: AFP

Giới chức Mỹ phát hiện và chặn bắt hai tàu này trên biển hồi tuần trước. Lô hàng sau đó được tập kết ở Panama và chuyển đến nhà kho tại Houston. Số hóa chất này có thể sản xuất 190 tấn ma túy đá, với giá thị trường ở Houston là 569 triệu USD. Sử dụng ma túy quá liều là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong nhóm 18-45 tuổi ở Mỹ.

Trước đó một ngày, Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã đánh chìm "xuồng chở ma túy" từ Venezuela, tiêu diệt 11 "tên khủng bố ma túy" được cho là thuộc băng Tren de Aragua.

Ông Trump cũng đã ký sắc lệnh cho phép lực lượng quân sự Mỹ hành động chống các băng đảng ma túy, đồng thời liệt băng Sinaloa ở Mexico vào nhóm các tổ chức khủng bố.

Đức Trung (Theo AFP, FOX News)