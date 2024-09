Mỹ tịch thu chuyên cơ của Tổng thống Venezuela

Mỹ tịch thu chiếc máy bay thường xuyên được Tổng thống Venezuela sử dụng, sau khi xác định giao dịch mua phi cơ vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

"Bộ Tư pháp đã tịch thu chiếc máy bay mà chúng tôi cáo buộc là đã được mua bất hợp pháp với giá 13 triệu USD thông qua một công ty bình phong và được tuồn lậu ra khỏi Mỹ để ông Nicolas Maduro và những người thân cận với ông ấy sử dụng", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland hôm 2/9 ra tuyên bố.

CNN đưa tin Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp và Bộ Thương mại Mỹ đã phối hợp thực hiện chiến dịch tịch thu chiếc máy bay Dassault Falcon 900 tại Cộng hòa Dominica và đưa về sân bay ở Florida sáng 2/9.

Đây là chuyên cơ mà Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thường xuyên sử dụng. Một số quan chức Mỹ so sánh nó như "Air Force One của Venezuela". Máy bay do công ty Pháp sản xuất, thân màu trắng sơn sọc xanh dương và đỏ. Chiếc phi cơ này từng chở ông Maduro đến nhiều nơi như đảo quốc St.Vincent và Grenadines, Cuba, Brazil.

Chiếc máy bay đã ở Cộng hòa Dominica trong những tháng gần đây. Các quan chức Mỹ không tiết lộ lý do, nhưng điều này tạo cơ hội cho Washington tịch thu máy bay. Giới chức Mỹ nói vụ tịch thu được thực hiện với "sự phối hợp chặt chẽ" từ Cộng hòa Dominica.

Theo CNN, Cộng hòa Dominica đã thông báo với Venezuela về sự việc. Chính quyền Tổng thống Maduro chưa đưa ra bình luận.

Cảnh sát Mỹ vây quanh chiếc máy bay tại sân bay Fort Lauderdale, Florida, sáng 2/9. Ảnh: CNN

Các quan chức Mỹ cho biết máy bay bị tịch thu vì nghi ngờ vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt của Mỹ.

Những người có liên hệ với ông Maduro bị cáo buộc đã sử dụng một công ty bình phong có trụ sở tại vùng Caribe để che giấu sự tham gia của họ vào việc mua máy bay từ một công ty có trụ sở tại Florida vào cuối năm 2022, đầu năm 2023. Sau đó, máy bay đã được xuất khẩu bất hợp pháp từ Mỹ sang Venezuela qua Caribe vào tháng 4/2023.

"Vụ tịch thu gửi đi một thông điệp rõ ràng: máy bay mua bất hợp pháp từ Mỹ để phục vụ cho các quan chức Venezuela bị trừng phạt không thể cứ thế bay đi mất", Matthew Axelrod, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ, nói.

Tổng thống Venezuela xuống máy bay tại sân bay Santa Maria, bang California, Mỹ, ngày 28/1/2015. Ảnh: AFP

Vụ tịch thu đánh dấu bước leo thang mới nhất trong quan hệ căng thẳng giữa Venezuela và Mỹ. Hội đồng bầu cử Venezuela tháng trước thông báo Tổng thống Maduro đắc cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp với hơn 50% số phiếu và Tòa án Công lý Tối cao nước này cũng đã chứng nhận chiến thắng của ông, song liên minh đối lập không chấp nhận kết quả.

Mỹ bày tỏ nghi ngờ về chiến thắng của ông Maduro, thúc giục chính phủ Venezuela công bố dữ liệu cụ thể về cuộc bầu cử. Trong khi đó, ông Maduro kêu gọi bắt thủ lĩnh phe đối lập và ứng viên tổng thống của đảng này, khẳng định họ đưa ra những tuyên bố sai lệch.

Hồng Hạnh (Theo CNN/Miami Herald/Reuters)