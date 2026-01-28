Mỹ thông báo kết quả điều tra vụ y tá bị bắn chết ở Minneapolis

Biên phòng Mỹ thông báo kết quả điều tra, xác nhận hai đặc vụ liên bang đã nổ súng trong cuộc đụng độ khiến y tá Alex Pretti thiệt mạng tại Minneapolis.

Quan chức Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) ngày 27/1 gửi thông báo tới quốc hội, nói rằng trong sự việc xảy ra ngày 24/1 ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, các đặc vụ liên bang đã tìm cách bắt y tá Alex Pretti nhưng anh chống cự, dẫn tới giằng co.

Trong lúc nhóm đặc vụ quật ngã và tìm cách khống chế Pretti, một sĩ quan Tuần tra Biên giới đã nhiều lần hô lớn: "Anh ta có súng!". Pretti sau đó bị một sĩ quan Tuần tra Biên giới và một sĩ quan CBP nổ súng bắn nhiều phát bằng loại súng lục Glock.

Thông tin này có được sau khi các điều tra viên từ Văn phòng Trách nhiệm Nghề nghiệp của CBP xem xét dữ liệu thu được từ camera gắn trên người các sĩ quan và dựa theo các tài liệu của cơ quan. Video từ những camera gắn trên người đặc vụ trong sự việc hiện chưa được công bố

Các đặc vụ liên bang kiểm tra giấy tờ tùy thân của một công dân Mỹ ở Minneapolis ngày 27/1. Ảnh: AP

Luật pháp Mỹ yêu cầu Văn phòng Trách nhiệm Nghề nghiệp CBP phải thông báo trong vòng 72 giờ cho quốc hội về những trường hợp tử vong liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của CBP.

Chiến dịch truy quét nhập cư quy mô lớn do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) dẫn dắt ở Minneapolis đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội, sau khi các đặc vụ bắn chết hai công dân Mỹ trong vài tuần qua. Hàng loạt cuộc biểu tình đã bùng phát ở thành phố này và nhiều nơi khác trên nước Mỹ để phản đối các hoạt động được cho là "quá mức" của đặc vụ ICE.

Ngoại trưởng Ecuador ngày 27/1 cũng gửi công văn phản đối tới Đại sứ quán Mỹ sau khi các đặc vụ ICE định xông vào lãnh sự quán Ecuador ở Minneapolis để bắt người.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nhân viên lãnh sự quán chạy ra cửa để ngăn đặc vụ ICE tiến vào, nói với họ: "Đây là lãnh sự quán Ecuador. Các anh không được phép vào".

Đặc vụ Mỹ định xông vào lãnh sự quán Ecuador Đặc vụ ICE định xông vào lãnh sự quán Ecuador ở Minneapolis khi chưa được phép. Video: X/@ChynoNews

Một nhân viên ICE đáp lại bằng cách đe dọa sẽ "tóm lấy" nhân viên lãnh sự quán nếu anh ta động vào lực lượng này. Tuy nhiên, các đặc vụ ICE sau đó rời đi.

Luật quốc tế cấm các cơ quan thực thi pháp luật sở tại tiến vào lãnh sự quán hoặc đại sứ quán nước ngoài mà không được phép, trừ những trường hợp khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, như hỏa hoạn.

Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa Mỹ và ICE chưa phản hồi về thông tin này.

Pretti là công dân Mỹ da trắng thứ hai bị bắn chết kể từ khi chính quyền liên bang tăng cường truy quét nhập cư ở Minnesota vào tháng 12/2025. Anh cũng là người thứ 6 thiệt mạng trong chiến dịch truy quét trên toàn quốc do Tổng thống Donald Trump phát động.

