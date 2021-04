Mỹ thiếu tài xế xe bồn chuyên dụng

Những người ở nhà quá lâu vì đại dịch đang lên kế hoạch đi chơi vào mùa hè này có thể phải đối mặt với nguy cơ thiếu xăng dầu.

Khoảng 20-25% xe bồn của tổ chức xe tải quốc gia Mỹ (NTTC) đang nằm im do thiếu tài xế chuyên dụng. Vào thời điểm này trong năm 2019, chỉ 10% xe phải đỗ một chỗ do cùng lý do.

Rayn Streblow, phó chủ tịch NTTC nói: "Chúng tôi từng gặp tình trạng thiếu tài xế, nhưng dịch bệnh khiến mọi thứ trở nên khó khăn và lan rộng. Rõ ràng là tình hình đang ngày một trầm trọng".

Một xe bồn chở nhiên liệu - dòng xe chuyên dụng đòi hỏi bằng cấp đặc biệt so với một số dòng xe tải khác. Ảnh: Transport Topics

Một loạt yếu tố tác động, gồm từ thực tế nhu cầu nhiên liệu giảm mạnh vào thời kỳ đầu của dịch Covid-19, hay các công nhân và tài xế đã có tuổi không muốn thỏa hiệp với những quy tắc an toàn mới. Trên tất cả, là nhiều trường dạy lái xe tải phải đóng cửa do quy định phòng chống dịch và việc thiếu cung ứng lớp tài xế mới dẫn tới hậu quả đang diễn ra. Bên cạnh đó, các cuộc kiểm tra định kỳ đối với các tài xế để biết họ có sử dụng các chất bị cấm hay không cũng đã khiến khoảng 40.000-60.000 người bị đuổi việc trong năm qua.

Thực tế, không phải tài xế xe tải nào cũng được phép lái xe bồn. Dòng xe chở nhiên liệu cần giấy phép đặc biệt, gồm bằng lái riêng cũng như một khoảng thời gian huấn luyện sau khi được thuê. Ngoài ra, công việc này còn đòi hỏi tài xế phải sẵn sàng xa nhà nhiều ngày hoặc hàng tuần liền và đó là yêu cầu không hề dễ dàng.

Các trạm xăng dầu có thể gặp rắc rối với quá trình vận chuyển và có thể thiếu nhiên liệu để bán ra. Một nhà phân tích cho rằng điều này cũng sẽ tiếp tục tác động xấu tới ngành du lịch, khi các trạm nhiên liệu tại những điểm tham quan nổi tiếng sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Dù chuyện đó không xảy ra, người tiêu dùng có thể phải tốn nhiều tiền hơn để mua nhiên liệu khi các hãng xe tải đang tăng cường thu hút tài xế và những chi phí này sẽ bị đẩy sang phía khách hàng.

Dữ liệu lúc này cho thấy số lượng đặt phòng khách sạn có mức phục hồi cao hơn lượng đặt vé máy bay, cho thấy dường như mọi người như đang lên kế hoạch tự lái xe tới nơi nghỉ dưỡng, tham quan thay vì đi bằng đường hàng không.

Tất cả các yếu tố trên đều có thể gây áp lực lên giá nhiên liệu - thứ về cơ bản đều tăng mỗi khi hè đến.

Mỹ Anh (theo CNN)