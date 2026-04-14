Mỹ thiếu 10 triệu căn nhà

Hậu quả của khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 khiến Mỹ thiếu hụt 10 triệu căn nhà đến nay, theo Nhà Trắng.

Đây là kết luận trong chương về nhà ở thuộc Báo cáo Kinh tế thường niên của Tổng thống, do Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng soạn thảo.

Theo báo cáo, Mỹ lẽ ra đã có thêm 10 triệu căn nhà nếu "việc xây dựng và tăng trưởng nguồn cung nhà ở đơn lập tiếp tục theo xu hướng lịch sử, thay vì sụt giảm mạnh" sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Cuộc khủng hoảng này phần lớn bắt nguồn từ làn sóng vỡ nợ trong thị trường bất động sản.

Phân tích cũng cho biết giá nhà đã tăng 82% kể từ năm 2000, trong khi thu nhập người dân Mỹ chỉ tăng 12%. Chênh lệch này từng không được chú ý trong thời gian dài do lãi vay mua nhà thấp kỷ lục.

Nhưng lãi suất bắt đầu tăng kể từ Covid-19, khiến việc mua nhà trở thành quan tâm hàng đầu của cử tri dưới 40 tuổi. Trung bình lãi vay mua nhà cố định thời hạn 30 năm đã lên 6,37%, từ mức dưới 6% trước xung đột Iran, theo Freddie Mac.

Xây dựng nhà ở Fontana, California vào ngày 17/9/2025. Ảnh: AFP

Theo Nhà Trắng, nhiều quy định khác nhau đang làm tăng thêm hơn 100.000 USD chi phí xây dựng mỗi căn nhà. Chúng bao gồm việc thay đổi tiêu chuẩn xây dựng trong thập kỷ qua, chi phí tuân thủ và phê duyệt quy hoạch.

Ngoài ra, các tiêu chuẩn xanh cho nhà ở đưa ra dưới thời chính quyền ông Joe Biden cũng góp phần. Phân tích năm 2021 của Hiệp hội Xây dựng Nhà Quốc gia cho rằng chúng có thể làm giá một căn nhà mới tăng thêm đến 31.000 USD.

Vào tháng 3, Tổng thống Donald Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp, chỉ đạo các cơ quan liên bang giảm gánh nặng quy định trong lĩnh vực nhà ở và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các ngân hàng nhỏ cung cấp các khoản vay thế chấp.

Theo nguồn tin từ giới chức của AP, ông Trump có thể cân nhắc gắn việc cấp vốn liên bang cho các bang và chính quyền địa phương với điều kiện họ phải giảm bớt một số quy định về phát triển nhà.

Số liệu của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia (NAR) cho biết doanh số nhà ở hiện hữu tháng 3 đã giảm xuống mức thấp nhất trong chín tháng, do nguồn cung khan hiếm và những lo ngại gia tăng trên thị trường lao động.

Tổng cộng, chỉ 3,98 triệu căn được bán ra vào tháng 3, giảm 3,6% so với tháng 2. NAR đồng thời hạ dự báo tăng trưởng doanh số bán nhà năm 2026 xuống còn 4%, từ mức 14%. "Trong ngắn hạn, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy doanh số bán nhà sẽ phục hồi nhanh chóng", Daniel Vielhaber, nhà kinh tế tại Nationwide, nhận định.

Anh Kỳ (theo AP, Reuters)