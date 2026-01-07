Mỹ thêm công dân 25 nước vào danh sách phải nộp bảo lãnh lên tới 15.000 USD khi xin visa

Bộ Ngoại giao Mỹ thêm 25 nước, trong đó có Venezuela, vào danh sách phải đặt cọc bảo lãnh lên tới 15.000 USD khi xin visa nhập cảnh nước này.

25 quốc gia mà Bộ Ngoại giao Mỹ bổ sung hôm 6/1 vào danh sách phải nộp bảo lãnh khi nhập cảnh chủ yếu từ châu Phi, Mỹ Latin và Nam Á. Chính sách đối với các quốc gia này sẽ có hiệu lực từ ngày 21/1.

Các nước này bao gồm Algeria, Angola, Antigua và Barbuda, Bangladesh, Benin, Burundi, Cabo Verde, Bờ Biển Ngà, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabon, Kyrgyzstan, Nepal, Nigeria, Senegal, Tajikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, và Zimbabwe.

Hiện danh sách đặt cọc bảo lãnh khi xin visa đã bao gồm 38 nước. 13 nước trước đó là Bhutan, Botswana, Cộng hòa Trung Phi, Guinea, Guinea Bissau, Namibia, Turkmenistan, Mauritania, Sao Tome và Principe, Tanzania, Gambia, Malawi, và Zambia.

"Bất kỳ ai đi lại bằng hộ chiếu do một trong các quốc gia này cấp, nếu được xác định đủ điều kiện cấp thị thực B1/B2, đều phải đặt cọc khoản tiền bảo lãnh 5.000 USD, 10.000 USD hoặc 15.000 USD", theo thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ. Mức tiền cụ thể sẽ được xác định tại thời điểm phỏng vấn xin visa.

Hành khách tại sân bay Logan ở thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ tháng 12/2024. Ảnh: AFP

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, người nộp đơn xin visa phải đồng ý với các điều khoản của khoản bảo lãnh thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến Pay.gov của Bộ Tài chính Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã khởi động chương trình thí điểm vào tháng 8/2025 với danh sách ban đầu gồm 6 nước. Chính phủ Mỹ cho biết khoản tiền bảo lãnh này nhằm ngăn công dân nước ngoài lưu trú quá hạn visa khi du lịch hoặc công tác.

Nộp tiền bảo lãnh không đồng nghĩa với việc chắc chắn được cấp visa. Tuy nhiên, khoản tiền này sẽ được hoàn trả nếu hồ sơ bị từ chối hoặc khi người được cấp rời Mỹ đúng hạn, tuân thủ các điều kiện lưu trú.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng tháng 1/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực thi chính sách nhập cư cứng rắn, bao gồm chiến dịch trục xuất, thu hồi thị thực và thẻ xanh, cũng như rà soát các bài đăng trên mạng xã hội và phát biểu trước đó của người nhập cư.

Chính quyền Trump cũng siết chặt điều kiện nhập cảnh vào Mỹ, với các biện pháp bao gồm yêu cầu người xin visa phải dự phỏng vấn trực tiếp, khai báo lịch sử mạng xã hội trong nhiều năm, cũng như cung cấp thông tin chi tiết về quá trình đi lại và cư trú của bản thân và gia đình.

Huyền Lê (Theo Reuters, Axios)