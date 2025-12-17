Mỹ thêm 7 nước vào danh sách cấm nhập cảnh

Tổng thống Trump mở rộng lệnh cấm nhập cảnh với công dân từ 7 nước, viện dẫn lý do "ngăn chặn mối đe dọa" đối với an ninh quốc gia.

Nhà Trắng hôm 16/12 cho biết Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh "mở rộng và tăng cường biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với công dân từ những quốc gia tồn tại thiếu sót nghiêm trọng, dai dẳng và đã được xác thực trong công tác sàng lọc, kiểm tra và chia sẻ thông tin, nhằm bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia và an toàn công cộng".

Theo đó, lệnh cấm sẽ áp dụng với Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan, Syria và những người có giấy tờ đi lại do Chính quyền Palestine cấp. Sắc lệnh này đồng thời áp lệnh cấm hoàn toàn đối với người đến từ Lào và Sierra Leone, những quốc gia trước đó chỉ chịu hạn chế một phần.

Nhà Trắng cho biết lệnh cấm mở rộng sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 15/12. Ảnh: AFP

Chính quyền Trump cũng hạn chế nhập cảnh một phần đối với công dân từ 15 quốc gia gồm Angola, Antigua và Barbuda, Benin, Dominica, Gabon, Gambia, Bờ Biển Ngà, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia và Zimbabwe.

Các hạn chế này không bao gồm thường trú nhân hợp pháp, người có thị thực hợp lệ và một số loại thị thực áp dụng cho vận động viên, nhà ngoại giao.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã quyết liệt ưu tiên siết chặt thực thi luật nhập cư, điều động đặc vụ liên bang đến các thành phố lớn của Mỹ và từ chối tiếp nhận người xin tị nạn nhập cảnh tại biên giới Mỹ - Mexico.

Tổng thống Mỹ hồi tháng 6 ký sắc lệnh cấm công dân 12 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ và áp đặt hạn chế đối với công dân từ 7 nước khác. Theo ông, biện pháp này là cần thiết để bảo vệ nước Mỹ khỏi "thành phần khủng bố nước ngoài" và các mối đe dọa an ninh. Lệnh cấm áp dụng cho cả người nhập cư lẫn không nhập cư, như du khách, du học sinh và doanh nhân.

Nhà Trắng cho biết lệnh cấm đi lại với 12 quốc gia này vẫn có hiệu lực. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem hồi đầu tháng tiết lộ chính quyền Mỹ dự định mở rộng phạm vi lệnh cấm nhập cảnh lên hơn 30 quốc gia.

Trong những tuần gần đây, ông Trump sử dụng ngôn từ ngày càng gay gắt để lên án người nhập cư gốc Phi. Tại cuộc mít tinh tuần trước, ông nói Mỹ chỉ đang tiếp nhận người từ "những quốc gia tệ hại", khẳng định nên hướng tới người nhập cư từ Na Uy, Thụy Điển.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, Hill)