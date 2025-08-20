Mỹ tăng thuế với hơn 400 sản phẩm chứa nhôm, thép

Ngày 19/8, Bộ Thương mại Mỹ thông báo nâng thuế với 407 sản phẩm, như turbine gió, cần cẩu di động, xe ủi đất, xe máy, toa tàu…

Nhóm này được bổ sung vào danh sách "sản phẩm phái sinh từ nhôm và thép". Theo đó, các thành phần bằng nhôm, thép sẽ chịu thuế 50%. Phần còn lại bị áp thuế nhập khẩu tùy theo xuất xứ.

Thuế mới có hiệu lực ngay lập tức. Nghiên cứu của ngân hàng đầu tư Evercore ISI cho biết chính sách này sẽ tác động đến hơn 200 tỷ USD hàng nhập khẩu vào Mỹ, theo số liệu năm ngoái.

Thép cuộn trong một nhà máy ở Ontario, Canada. Ảnh: Reuters

Bộ Thương mại Mỹ cũng thêm linh kiện nhập khẩu cho hệ thống ống xả ôtô và thép điện dùng trong xe điện vào diện áp thuế mới. Cùng chung danh sách này là linh kiện cho xe bus, điều hòa không khí và các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, tủ đông, máy sấy.

"Động thái hôm nay mở rộng phạm vi áp thuế thép và nhôm, đồng thời chặn đứng các cách né thuế, hỗ trợ quá trình hồi sinh ngành thép và nhôm Mỹ", Thứ trưởng Thương mại phụ trách Công nghiệp và An ninh Jeffrey Kessler nói.

Trước đó, các hãng sản xuất thép như Cleveland Cliffs, Nucor và một số công ty khác đã kiến nghị chính quyền mở rộng áp thuế sang các bộ phận ôtô bằng thép và nhôm.

Tuy nhiên, một số hãng xe nước ngoài lại kêu gọi không đưa các linh kiện này vào danh sách, với lý do Mỹ không đủ năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu hiện tại. Hãng xe điện Tesla cũng từng thúc giục Bộ Thương mại Mỹ bác yêu cầu áp thuế các sản phẩm thép dùng trong động cơ xe điện và tua-bin gió. Hãng cho biết Mỹ không có đủ năng lực sản xuất loại thép dùng cho bộ truyền động của xe điện.

Mỹ bắt đầu áp thuế nhôm, thép từ tháng 3, với mức 25%. Đến tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng mức này lên gấp đôi. Hiện tại, khoảng 25% thép và 50% nhôm sử dụng tại Mỹ là hàng nhập khẩu. Số liệu của chính phủ cho thấy việc tăng thuế ảnh hưởng mạnh nhất đến Canada và Mexico - hai quốc gia xuất khẩu nhôm, thép hàng đầu vào Mỹ.

Hà Thu (theo Reuters)