Mỹ tăng phí thêm 100 USD với người nước ngoài vào công viên quốc gia

Mỹ sẽ tăng phí thêm 100 USD với khách nước ngoài tới loạt công viên quốc gia, trong khi giữ nguyên giá vé với công dân Mỹ.

Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ hôm 25/11 cho biết mức phí mới sẽ được áp dụng kể từ ngày 1/1/2026 đối với hàng triệu du khách quốc tế đến thăm các công viên quốc gia của nước này mỗi năm. Du khách quốc tế cũng sẽ không được hưởng những ngày miễn phí vé vào cửa như công dân Mỹ.

Theo đó, giá thẻ năm của khách quốc tế sẽ tăng lên 250 USD, trong khi giá vé với công dân Mỹ vẫn là 80 USD. Doanh thu từ mức phí mới sẽ được sử dụng để hỗ trợ hệ thống công viên quốc gia, như nâng cấp cơ sở vật chất cho du khách và bảo trì.

Thẻ năm là thẻ giúp người mua có thể tới thăm công viên nhiều lần và tới nhiều công viên khác nhau, có giá trị trong vòng 12 tháng. Nếu không có thẻ năm, khách quốc tế có thể phải trả thêm một khoản phụ phí, lên tới 100 USD, khi vào các công viên quốc gia nổi tiếng ở Mỹ.

Cơ quan này cho biết "chính sách phí vào cửa đặt lợi ích của người Mỹ lên trên hết" được đưa ra trong bối cảnh các công viên quốc gia đang phải đối mặt nhiều áp lực do tình trạng cắt giảm nhân sự và ngân sách nghiêm trọng. Bên cạnh đó, họ cũng đang phải khắc phục tổn thất sau đợt đóng cửa chính phủ gần đây và khoản doanh thu đáng kể bị mất do không thu phí trong thời gian đó.

Theo Bộ Nội vụ Mỹ, việc thay đổi mức phí sẽ ảnh hưởng đến 11 công viên quốc gia, trong đó có Grand Canyon, Yellowstone và Yosemite.

Du khách tại công viên quốc gia Grand Canyon, bang Arizona, Mỹ ngày 1/10. Ảnh: AP

Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum cho hay thay đổi này nhằm đảm bảo người nộp thuế Mỹ "tiếp tục được hưởng mức phí vào cửa hợp lý, trong khi du khách quốc tế đóng góp phần tương xứng vào việc bảo trì và cải thiện công viên cho các thế hệ tương lai!".

Tổng thống Donald Trump hồi tháng 7 ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu các công viên tăng mức phí vào cửa đối với khách nước ngoài. Nhà Trắng cũng đăng bài trên mạng xã hội X thông báo về việc thay đổi mức phí, kèm theo cụm từ "Nước Mỹ trên hết".

Hiệp hội Du lịch Mỹ ước tính trong năm 2018, các công viên và đài tưởng niệm quốc gia đón hơn 14 triệu du khách quốc tế. Công viên quốc gia Yellowstone cho biết trong năm 2024, gần 15% du khách đến địa điểm này là người nước ngoài, giảm so với mức 30% của năm 2018.

Huyền Lê (Theo AP)