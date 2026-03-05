Mỹ tăng gấp đôi phí nhập cảnh trước thềm World Cup 2026

Các CĐV bóng đá thế giới muốn tới Mỹ xem World Cup 2026 sẽ phải trả gần gấp đôi phí nhập cảnh so với trước đây.

Theo báo Marca, chính quyền Mỹ đã phê duyệt mức điều chỉnh cuối cùng đối với Hệ thống Cấp phép Du lịch Điện tử (ESTA), nâng phí từ 21 USD lên 40 USD. ESTA là giấy phép bắt buộc đối với công dân các nước thuộc Chương trình Miễn thị thực (VWP), trong đó có Tây Ban Nha, khi nhập cảnh Mỹ với mục đích du lịch hoặc công tác tối đa 90 ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ thẻ đỏ về phía báo chí sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tặng ông một bộ thẻ trọng tài trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 28/8/2018. Ảnh: EFE

Động thái tăng phí diễn ra đúng vào năm World Cup, khi Mỹ là một trong ba nước đồng chủ nhà cùng Mexico và Canada. Điều này đồng nghĩa hàng trăm nghìn CĐV quốc tế sẽ phải hoàn tất thủ tục với mức chi phí mới nếu muốn vào lãnh thổ Mỹ xem các trận đấu.

Tuyển Tây Ban Nha dự kiến đóng quân tại Chattanooga và thi đấu hai trận vòng bảng ở Atlanta (Mỹ) gặp Cape Verde và Saudi Arabia. Trận còn lại, họ gặp Uruguay tại Zapopan (Mexico).

Việc tăng phí tuy không quá lớn với từng cá nhân, nhưng cộng dồn vào tổng chi phí chuyến đi sẽ tạo thêm gánh nặng đáng kể. World Cup 2026 vốn đã được đánh giá là kỳ giải tốn kém bậc nhất lịch sử khi trải dài trên ba quốc gia, khoảng cách địa lý giữa các thành phố thi đấu rất xa, kéo theo chi phí di chuyển nội địa, khách sạn và ăn uống leo thang. Do nhu cầu tăng đột biến, giá phòng tại các thành phố đăng cai ở Mỹ được dự báo tăng mạnh.

Bên cạnh yếu tố tài chính, ESTA còn có thể thay đổi về yêu cầu khai báo. Giới chức Mỹ đang xem xét buộc người xin cấp phép cung cấp lịch sử mạng xã hội, số điện thoại và email trong nhiều năm, thậm chí dữ liệu sinh trắc học và quyền truy cập một số ứng dụng chính thức. Những biện pháp này mới ở giai đoạn đầu, nhưng có khả năng được triển khai trước thềm giải đấu nhằm siết chặt kiểm soát an ninh.

World Cup 2026 diễn ra trong bầu không khí địa chính trị phức tạp. Hôm 28/2, Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran, dẫn tới các đòn trả đũa bằng tên lửa và UAV. Dư luận đặt câu hỏi về mức độ an toàn và khả năng tổ chức suôn sẻ của giải đấu, dù đến nay các bên liên quan vẫn khẳng định kế hoạch không thay đổi.

Quan hệ giữa Washington và Madrid gần đây cũng xuất hiện nhiều rạn nứt. Ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Anh và Tây Ban Nha vì từ chối tham gia không kích Iran hoặc cho phép sử dụng căn cứ quân sự phục vụ chiến dịch. Ông thậm chí dọa cắt các thỏa thuận thương mại với Madrid.

Đáp lại, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez tuyên bố lập trường của chính phủ có thể gói gọn trong bốn từ "không chiến tranh" (no a la guerra). Ông khẳng định Tây Ban Nha sẽ không tiếp tay cho những hành động đi ngược giá trị và lợi ích của mình chỉ vì lo ngại bị trả đũa. Madrid cũng tuyên bố không cho Mỹ sử dụng các căn cứ chung trên lãnh thổ nước này cho những hoạt động không nằm trong khuôn khổ hiệp ước hoặc ngoài Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Hoàng An (theo Marca)