Mỹ tăng gấp ba tiền hỗ trợ cho người nhập cư tự trục xuất

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ tăng gấp 3 hỗ trợ cho người nhập cư tự rời khỏi nước này, lên mức 3.000 USD.

Theo thông báo từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 22/12, khoản hỗ trợ này sẽ dành cho những người cư trú bất hợp pháp tại Mỹ đăng ký rời đi trước cuối năm nay. Họ sẽ được nhận 3.000 USD, thay vì mức 1.000 USD như trước đây.

Ngoài ra, họ cũng sẽ được cấp vé máy bay về nước và miễn một số khoản phạt hành chính nếu tự nguyện hồi hương thông qua ứng dụng CBP Home mới. Ứng dụng này, ra mắt hồi tháng ba, được xây dựng dựa trên nền tảng CBP One của chính quyền cựu tổng thống Joe Biden.

"Những người cư trú bất hợp pháp nên tận dụng cơ hội này để tự nguyện rời khỏi Mỹ, vì nếu không, chúng tôi sẽ tìm ra, bắt họ và họ sẽ không bao giờ có cửa quay lại", Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem hôm nay tuyên bố.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem điều trần trước Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện tại Washington hôm 11/12. Ảnh: AFP

Các quan chức chính quyền Trump cho biết dù mức hỗ trợ tăng gấp ba, số tiền này vẫn hợp lý bởi nó giúp nhà chức trách tránh được khoản chi trung bình hơn 17.000 USD cho việc bắt, tạm giữ và trục xuất người nhập cư.

Dù vậy, một số người nhập cư cho biết quy trình nhận tiền khá rắc rối và có người thậm chí chưa nhận được với nhiều lý do, như tiền được chuyển trong lúc họ đang bị giam trên đất Mỹ và bị hoàn lại, hay tiền đến nhầm địa chỉ. Có người lại được bảo rằng sẽ được nhận tiền khi về đến quê hương, dù trên thực tế họ chưa bao giờ đủ điều kiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nhậm chức hồi tháng một với cam kết thực hiện các đợt trục xuất kỷ lục, đã đẩy mạnh chiến dịch trấn áp nhập cư bất chấp những phản ứng trái chiều. Dù hứa sẽ trục xuất một triệu người nhập cư mỗi năm, chính quyền của ông đến nay mới hồi hương được khoảng 622.000 người.

Chính quyền đang chuẩn bị cho một chiến dịch trấn áp nhập cư quyết liệt hơn vào năm 2026 với hàng tỷ USD kinh phí mới. Giới chức Mỹ cho hay họ có kế hoạch tuyển thêm hàng nghìn nhân viên thực thi nhập cư, mở các trung tâm giam giữ mới và hợp tác với các công ty bên ngoài để truy tìm người không có giấy tờ hợp pháp.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, Guardian, USA Today)