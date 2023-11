Mỹ Tâm khuyên Khắc Hưng 'bớt tự ti'

TP HCMMỹ Tâm cho rằng nhạc sĩ Khắc Hưng không nên tự ti về ngoại hình, cứ sống đúng tích cách, cảm xúc khi lấn sân ca hát.

Chiều 28/11, Mỹ Tâm dự sự kiện giới thiệu album Người lạ trong mơ của Khắc Hưng. Dù ít khi tham gia hoạt động của showbiz, Mỹ Tâm nói "không thể từ chối" Khắc Việt vì tình cảm với đàn em.

Mỹ Tâm cổ vũ Khắc Hưng ca hát

Ca sĩ dành nhiều lời cổ vũ, tin tưởng vào quyết định chuyển hướng sang ca hát của Khắc Hưng. Mỹ Tâm cho rằng đàn em nhiều tài, có thể làm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, hát tốt. "Với tôi, không có gì là quá muộn để bắt đầu một quyết định, mục tiêu mới", ca sĩ nói.

Khắc Hưng tự nhận không tự tin về phong cách ăn mặc, ngoại hình như đầu hói, chân có vết sẹo to, vũ đạo chưa tốt nên chưa dám diễn xuất trong MV. Nghe vậy, Mỹ Tâm khuyên nhạc sĩ bớt tự ti, sống đúng tính cách, chân thật với cảm xúc để đến gần khán giả. Ca sĩ nói: "Em đừng vì một vài bình luận trên mạng mà nghĩ cả thế giới đều thấy mình không đẹp trai. Em phải tin những tràng pháo tay của mọi người, hãy cứ là chính mình, không cần thay đổi gì cả".

Cả hai thân thiết nhiều năm qua trong công việc, cuộc sống. Nhạc sĩ từng góp phần tạo nên thành công cho album Tâm 9 của Mỹ Tâm năm 2017, gồm loạt hit như Người hãy quên em đi, Đâu chỉ riêng em, Đừng hỏi em, Cô ấy là ai.

Mỹ Tâm, Khắc Hưng chụp ảnh chung tại sự kiện. Ảnh: Hải Nguyễn

Mỹ Tâm từng được nhạc sĩ cho nghe trước một số ca khúc trong album, dành lời khen về sự mới mẻ trong phong cách, thể loại nhạc. Cô gợi ý Khắc Hưng quay thêm video cho các nhạc phẩm nhằm quảng bá hơn cho dự án lẫn hình ảnh cá nhân.

Khắc Hưng nói về cách giữ đam mê, quan điểm làm nghề ở tuổi 30

Khắc Hưng cho biết mê hát từ nhỏ nhưng lại bén duyên với sáng tác trước. 10 năm qua, anh đứng sau thành công của nhiều ca sĩ. Tuy nhiên, ba năm trở lại đây, mong muốn đi hát trong anh trỗi dậy, thích cảm giác đứng trên sân khấu, phía dưới khán giả cổ vũ, hát theo.

Khắc Hưng chọn hát bản năng thay vì đi học thanh nhạc, đồng thời không muốn đánh mất cảm xúc - điều theo anh là quan trọng nhất với một ca sĩ. Sau thời gian rèn luyện, anh tự nhận đã hát bớt chói tai. Hồi tháng 7 và 8, Khắc Hưng lần lượt phát hành MV Em có hiểu anh không, Người lạ trong mơ.

Nhạc sĩ chọn làm nghề với tâm thế thoải mái, không bị áp lực chuyện kinh tế. "Tôi không o ép bản thân hay bắt khán giả phải gọi Khắc Hưng là ca sĩ ngay, cũng không sợ bị chê bai. Nếu nói đi hát vì thèm khát hay chạy theo sự nổi tiếng, tôi nghĩ với khả năng của mình, tôi đủ sức làm điều đó từ lâu", Khắc Hưng nói.

Ca sĩ Min chúc mừng Khắc Hưng ra album. Ảnh: Hải Nguyễn

Ca sĩ Đức Phúc, Erik, Min đặt niềm tin Khắc Hưng sẽ sớm tạo dấu ấn mới. Nhạc sĩ Khắc Việt nói tự hào khi thấy em trai ngày càng trưởng thành, tự tin trong mọi việc.

Album gồm 10 ca khúc như Down to Earth, Lên mặt trăng, Slower, Phiên bản giới hạn, Anh đang về... đều do Khắc Hưng sáng tác kiêm vai trò sản xuất, hòa âm phối khí. Trong đó, nhạc phẩm Những đêm mùa hè được anh tâm đắc, chọn quay MV ở nhiều nước châu Âu.

MV "Những đêm mùa hè" của Khắc Hưng

Khắc Hưng 30 tuổi, quê Yên Bái, là tác giả của nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích như Sau tất cả, Ánh nắng của anh, Bước đến bên em, Đúng cũng thành sai... Nhạc sĩ từng giành các giải thưởng tại Cống Hiến, Làn Sóng Xanh.

