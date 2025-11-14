Mỹ suýt trục xuất nhầm phụ nữ da đỏ

Một phụ nữ Mỹ bản địa suýt bị giới chức nhà tù địa phương ở Iowa chuyển giao cho cơ quan di trú liên bang để trục xuất, do sai sót hành chính.

Hồi tháng 9, Leticia Jacobo, 24 tuổi, người da đỏ xuất thân từ Arizona, bị bắt với cáo buộc lái xe khi đang bị treo bằng lái. Cô bị giam tại Nhà tù hạt Polk ở Iowa.

Jacobo dự kiến được thả ngày 11/11. Một ngày trước hạn này, mẹ cô, bà Ericka Burns, đã đến gặp nhân viên nhà tù để xác minh thông tin đón con gái. Tuy nhiên, giới chức nhà tù nói với bà Burns rằng Jacobo sẽ không được thả, vì cô sẽ bị chuyển giao cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

Gia đình bị sốc trước thông báo, cho biết dường như không có bên nào tỏ ý sẵn sàng khắc phục sai sót.

"Làm sao con bé có thể bị trục xuất khi là người Mỹ bản địa? Chúng tôi có bằng chứng", bà Burns nói. "Họ trả lời: 'Chúng tôi không biết vì chúng tôi không phải cơ quan di trú, không thể trả lời câu hỏi đó. Chúng tôi chỉ tạm giữ cô ấy cho họ. Tối nay họ đến thì sẽ trục xuất cô ấy đến đâu đó. Chúng tôi không có thông tin gì thêm".

Leticia Jacobo, người Mỹ bản địa sống tại Iowa. Ảnh: AZ Mirror

Gia đình Jacobo chạy đua với thời gian trước khi Jacobo bị bàn giao cho ICE. Hai người dì của cô đã đăng bài kêu gọi giúp đỡ trên Facebook và liên hệ với các lãnh đạo bộ tộc địa phương. Bà Burns cũng mang bản sao giấy khai sinh của Jacobo đến nhà tù và ở lại đó để đảm bảo ICE không bắt con gái mình.

Cuối cùng, Jacobo đã được thả trước 4h30 sáng 12/11.

Phát ngôn viên Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Polk, đơn vị quản lý nhà tù, cho biết lệnh bắt của ICE đối với Jacobo xuất phát từ nhầm lẫn hành chính, thực chất dành cho một người khác bị giam cùng thời điểm. Văn phòng cho biết nội bộ cơ quan sẽ trao đổi để tránh lặp lại trường hợp này trong tương lai.

Nhà tù có thỏa thuận 287(g) với ICE, cho phép giới hành pháp địa phương thực hiện một số chức năng liên quan đến thực thi di trú, gồm lập hồ sơ trục xuất, hỏi cung về tình trạng quốc tịch, đối chiếu dữ liệu nhân thân với hệ thống dữ liệu của Bộ An ninh Nội địa (DHS) để xác định những trường hợp có thể thuộc diện trục xuất. Mục đích nhằm giảm khối lượng điều tra cho ICE và tăng số vụ trục xuất.

Bà Burns đang cân nhắc các hành động pháp lý tiếp theo. Văn phòng ICE tại khu vực trung tây không phản hồi yêu cầu bình luận về sự việc.

Đức Trung (Theo AZ Mirror, AP)