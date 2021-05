Mỹ sẽ tặng 80 triệu liều vaccine Covid-19

Biden tuyên bố sẽ tặng 80 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước trong 6 tuần tới qua chương trình Covax, gấp 5 lần bất kỳ quốc gia nào.

Thế giới đã ghi nhận 164.244.556 ca nhiễm nCoV và 3.403.206 ca tử vong, tăng lần lượt 514.664 và 9.810, trong khi 144.105.352 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 33.742.811 ca nhiễm và 600.494 ca tử vong do nCoV, tăng 20.828 ca nhiễm và 329 ca tử vong so với một ngày trước đó.

"Hôm nay, chúng tôi đang thực hiện thêm một bước để giúp đỡ thế giới. Chúng tôi biết Mỹ sẽ không bao giờ hoàn toàn an toàn cho tới khi đại dịch, đang gia tăng trên toàn cầu, được kiểm soát. Không đại dương nào đủ rộng, không bức nào đủ cao để giữ chúng tôi an toàn", Tổng thống Joe Biden nói tại Nhà Trắng ngày 17/5.

80 triệu liều vaccine Covid-19 này bao gồm 20 triệu liều Moderna, Pfizer và Johnson & Johnson, ba loại được cấp phép sử dụng ở Mỹ, cùng với 60 triệu liều AstraZeneca mà Washington công bố chia sẻ với các nước trước đó. Số vaccine chia sẻ này chiếm tới 13% sản lượng vaccine của Mỹ cho đến cuối tháng 6.

Điều phối viên Covid-19 Nhà Trắng Jeff Zients sẽ phụ trách nỗ lực chia sẻ vaccine với toàn cầu của Mỹ.

"Đất nước chúng tôi sẽ trở thành kho vaccine cho phần còn lại của thế giới", Biden nói. "Chúng tôi sẽ chia sẻ vaccine để chấm dứt đại dịch ở khắp mọi nơi. Chúng tôi sẽ không sử dụng vaccine để giành ủng hộ từ các nước khác".

Liên minh Vaccine Toàn cầu (Gavi) đã hoan nghênh thông báo của Biden. "Số vaccine này sẽ thúc đẩy đáng kể nỗ lực toàn cầu nhằm bảo vệ những nhóm có nguy cơ cao nhất ở mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi mong muốn được làm việc cụ thể với chính phủ Mỹ về thông báo này trong những ngày tới", Gavi cho biết trong một tuyên bố ngày 17/5.

Tổng thống Biden cũng cho biết 60% người trưởng thành Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19. "Trong chưa đầy 4 tháng, chúng tôi đã đi từ con số chưa tới 6% đến 60% người trưởng thành ở Mỹ được tiêm ít nhất một liều vaccine", ông nói. Biden trước đó đặt mục tiêu 70% người Mỹ được tiêm chủng ít nhất một liều trước ngày 4/7.

Biden thêm rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát, số ca nhiễm giảm ở tất cả 50 bang. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ cũng giảm 81%.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 17/5. Ảnh: AP.

Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 25.227.970 ca nhiễm và 278.751 ca tử vong, tăng so với hôm trước lần lượt 263.045 và 4.340 ca.

Cơ quan y tế Ấn Độ đã xem xét 498 trường hợp có tác dụng phụ nghiêm trọng sau khi tiêm vaccine AstraZeneca, trong đó 26 trường hợp nghi bị đông máu. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ báo cáo phản ứng nghiêm trọng sau khi tiêm loại vaccine có tên gọi trong nước là Covishield. Tỷ lệ nghi đông máu vào khoảng 0,61 trên một triệu liều, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 4 của Anh và 10 của Đức. Ấn Độ đã tiêm chủng hơn 164 triệu liều AstraZeneca.

Bộ Y tế Ấn Độ cho hay tỷ lệ đông máu rất nhỏ và nằm trong dự kiến, đồng thời không đáng ngại nếu so với lợi ích to lớn mà vaccine đem lại trong cuộc chiến chống Covid-19.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 17/5 nói "không có vấn đề gì về nguồn cung oxy", khi cho biết hơn 9.500 tấn oxy đang được sản xuất ở nước này, gấp hơn hai lần sản lượng đầu năm nay.

Italy, vùng dịch lớn thứ 8 thế giới, báo cáo 4.162.576 ca nhiễm và 124.296 ca tử vong, tăng lần lượt 3.455 và 140.

Chính phủ Italy ngày 17/5 quyết định duy trì lệnh giới nghiêm toàn quốc để cố gắng ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Tuy nhiên, thay vì bắt đầu từ 22h đến 5h sáng hôm sau, lệnh giới nghiêm hiện tại sẽ bắt đầu từ 23h mỗi ngày.

Quy định sẽ được áp dụng tại tất cả các vùng được phân loại cấp báo động màu vàng hoặc tệ hơn trong thang cảnh báo Covid-19 của Italy gồm 4 cấp: trắng, vàng, cam và đỏ. Hiện hầu hết đất nước đều được xếp loại màu vàng, trừ vùng Valle d’Aosta được phân loại màu cam.

Từ ngày 1/6, ba vùng Friuli-Venezia Giulia, Molise và Sardinia sẽ hạ cấp báo động xuống màu trắng và chấm dứt lệnh giới nghiêm. Lệnh giới nghiêm trên toàn quốc dự kiến kết thúc vào ngày 21/6.

Đức là vùng dịch thứ mười thế giới với 3.608.292 ca nhiễm và 86.870 ca tử vong. Đức đã bắt đầu mở cửa giữa lúc tỷ lệ nhiễm nCoV đang giảm dần. Những khu vực có tỷ lệ nhiễm dưới 100/100.000 dân có thể được hưởng một số quyền tự do mới.

Bang Schleswig-Holstein bắt đầu mở cửa các bãi biển từ ngày 17/5. Nhà hàng và quán rượu được phép mở cửa nếu khách có thể xuất trình giấy chứng nhận âm tính với nCoV hoặc đã tiêm phòng đầy đủ.

Bang Baden-Wuerttemberg cũng bắt đầu các bước mở cửa thận trọng, từ nhà hàng, khách sạn cho tới các sự kiện văn hóa ngoài trời.

Theo Viện Robert Koch, tỷ lệ nhiễm nCoV trong 7 ngày qua ở Đức là 83,1/100.000 dân. Khoảng 36,5% dân số đã tiêm ít nhất một liều vaccine và 10,9% hoàn thành chương trình tiêm chủng.

Đài Loan ngày 17/5 báo cáo 333 ca nhiễm nCoV mới trong cộng đồng, mức cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.017, trong đó 12 ca tử vong.

Để ngăn đợt bùng phát mới, trung tâm kiểm soát dịch bệnh Đài Loan ngày 17/5 thông báo sẽ cấm nhập cảnh với người nước ngoài từ 19/5 tới 18/6. Lệnh cấm mới sẽ được điều chỉnh dựa theo tình hình thực tế của đại dịch.

Tại Đông Nam Á, Malaysia báo cáo ngày 17/5 là ngày ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục với 45 trường hợp, nâng số người chết vì Covid-19 ở nước này lên 1.947. Malaysia cũng báo cáo 474.556 ca nhiễm, sau khi ghi nhận thêm 4.446 ca nhiễm mới

Giáo sư Sazaly Aby Bakar, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Các bệnh truyền nhiễm nhiệt đới thuộc Đại học Malaya, cho biết cơ quan này đã xác định hai biến chủng nCoV tiềm tàng, dường như xuất hiện đầu tiên tại Malaysia.

Sazaly cho rằng đang xuất hiện các chủng nCoV nội địa dựa trên số ca nhiễm mới, tỷ lệ lây truyền và nhiễm bệnh gia tăng, cùng số ca nhiễm không triệu chứng ngày càng nhiều. Kết luận được đưa ra dựa trên kết quả giải mã dữ liệu được giới chức Malaysia công bố, đặc biệt là ở bang Sabah và Sarawak.

Thái Lan ghi nhận thêm 9.635 ca nhiễm nCoV trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ trước đến nay và gấp 4 lần so với một ngày trước. Thái Lan hiện báo cáo 614 ca tử vong do Covid-19 từ khi dịch bùng phát, tăng thêm 25 người so với một ngày trước đó.

Trong số gần 10.000 ca nhiễm mới, gần 7.000 ca được phát hiện trong các trại giam. Trong hai tuần qua, các đội y tế đã xét nghiệm khoảng 24.000 tù nhân và phát hiện hơn 40% (10.748 người) dương tính với nCoV, theo phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Natapanu Nopakun. Khoảng 2.200 đang chờ kết quả xét nghiệm. Các tù nhân có kết quả xét nghiệm dương tính sau đó đã được chuyển đến bệnh viện dã chiến và các cơ sở y tế khác để điều trị.

Bên ngoài các ổ dịch trong trại giam, phần lớn các ca nhiễm gần đây là ở Bangkok, nơi virus đã lây lan trong nhóm công nhân xây dựng và các khu vực đông dân cư của thủ đô.

Nước này đã tiêm hơn 2,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Sinovac Biotech và AstraZeneca cho nhân viên tuyến đầu và các nhóm có nguy cơ cao.

Thanh Tâm (Theo CNN, Washington, Guardian)