Mỹ sẽ siết nhập khẩu drone và xe tải Trung Quốc

Chính quyền Trump dự kiến hạn chế nhập máy bay không người lái (drone) và xe tải trên 4,5 tấn của Trung Quốc với lý do an ninh quốc gia.

Bộ Thương mại Mỹ hôm 5/9 cho biết sắp ban hành các quy định nhằm hạn chế hoặc có khả năng cấm nhập khẩu máy bay không người lái (drone) và xe tải hạng trung và hạng nặng của Trung Quốc ngay tháng 9.

Theo cơ quan này, động thái nhằm xử lý rủi ro an ninh quốc gia liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông tích hợp trong drone và chuỗi cung ứng của chúng, cũng như trong các phương tiện trên 4,5 tấn từ Trung Quốc và các "đối thủ nước ngoài" khác. Tuy nhiên, chi tiết về quy định nhập khẩu sắp tới chưa được công bố.

Một loại drone do DJI sản xuất. Ảnh: Pixabay

Phần lớn drone thương mại tại Mỹ có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trong đó, hơn một nửa do DJI - nhà sản xuất drone lớn nhất thế giới - cung cấp. Các hạn chế dự kiến áp đặt lên drone và xe tải nối tiếp những quy định tương tự đã được lên kế hoạch với xe hơi và các loại xe tải khác.

Trước đó, vào tháng 12/2024, Tổng thống Joe Biden đã ký luật dẫn đến việc cấm DJI và Autel bán các mẫu drone mới tại Mỹ. Vào tháng 1, chính quyền Biden hoàn tất quy định khiến gần như toàn bộ ôtô và xe tải Trung Quốc sẽ bị loại khỏi thị trường Mỹ từ cuối năm 2026. Đây là một phần trong chiến dịch kiểm soát phần mềm và phần cứng có nguồn gốc từ nước này.

Đầu năm nay, Bộ Thương mại Mỹ cũng đã công bố ý định áp đặt hạn chế nhập khẩu với các hệ thống drone, máy tính tích hợp, hệ thống liên lạc và điều khiển bay, trạm điều khiển mặt đất, phần mềm vận hành và lưu trữ dữ liệu.

Tháng 6, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp tăng đề phòng rủi ro trước thiết bị drone và thúc đẩy sản xuất chúng trong nước. Một tháng sau, Bộ Thương mại mở điều tra an ninh quốc gia đối với drone và linh kiện liên quan nhập khẩu. Trong khi, xe tải hạng trung, hạng nặng và phụ tùng bị điều tra từ tháng 4.

Phiên An (theo Reuters)