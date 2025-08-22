Mỹ sẽ rà soát 55 triệu visa đã cấp cho người nước ngoài

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ rà soát hồ sơ 55 triệu người nước ngoài từng được nước này cấp visa để xem họ có vi phạm quy định về xuất nhập cảnh hay không.

"Quá trình rà soát liên tục của Bộ Ngoại giao bao gồm cả 55 triệu người nước ngoài đang sở hữu visa Mỹ vẫn còn hiệu lực. Bộ Ngoại giao sẽ thu hồi visa bất cứ khi nào nếu có các dấu hiệu không đủ điều kiện như lưu trú quá hạn, liên quan đến hành vi phạm tội, đe dọa an ninh công cộng hay tham gia, hỗ trợ tổ chức khủng bố", quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/8 tuyên bố.

Theo AP, "rà soát liên tục" là một thuật ngữ mới của Bộ Ngoại giao Mỹ dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump, cho thấy hoạt động thẩm tra của cơ quan này với những người được cấp visa vào Mỹ, trong đó có khách du lịch, sẽ được tiến hành ở quy mô lớn hơn nhiều so với trước đây.

Điều này đồng nghĩa giới chức Mỹ không chỉ thẩm định, đánh giá đương đơn khi xem xét cấp visa, mà tiếp tục quá trình này sau khi đã phê duyệt thị thực. Những người đã được cấp visa vào Mỹ vẫn có thể bị thu hồi và bị trục xuất khỏi nước này.

Quan chức Mỹ cho biết thêm chính quyền Tổng thống Trump cũng đang tăng cường giám sát với du học sinh. "Chúng tôi đang xem xét tất cả visa du học", quan chức này nói, nhấn mạnh họ liên tục theo dõi hành động trên mạng xã hội của du học sinh và đây cũng là điều người nộp đơn xin visa phải khai báo.

Bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington ngày 11/7. Ảnh: Reuters

Động thái trên diễn ra sau khi chính quyền Trump hôm 19/8 thông báo sẽ rà soát các quan điểm "chống Mỹ", trong đó có cả trên mạng xã hội, khi đánh giá đơn xin định cư tại Mỹ.

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cũng cho biết sẽ mở rộng việc thẩm tra các bài đăng trên mạng xã hội của đương đơn và "việc xem xét các hoạt động chống lại Mỹ sẽ được bổ sung vào quá trình thẩm định đó".

"Lợi ích của nước Mỹ không nên được trao cho những kẻ coi thường nước Mỹ và cổ súy cho các tư tưởng chống Mỹ", Matthew Tragesser, phát ngôn viên của USCIS, nói.

Dưới thời ông Trump, chính phủ Mỹ siết chặt vấn đề visa và nhập cảnh. Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đầu tuần cho biết tính từ tháng 1, cơ quan này đã thu hồi 6.000 visa du học do lưu trú quá hạn và vi phạm luật pháp sở tại.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Guardian)