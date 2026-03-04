Mỹ sẽ nâng thuế nhập khẩu bổ sung lên 15% trong tuần này

Mức thuế nhập khẩu tạm thời 10% Mỹ hiện áp dụng với tất cả đối tác thương mại sẽ sớm được nâng lên 15%.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 4/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết thuế nhập khẩu bổ sung 15% sẽ có hiệu lực vào "một thời điểm nào đó trong tuần này".

Bessent cũng dự báo đến tháng 8, thuế nhập khẩu của Mỹ sẽ quay trở lại mức trước khi Tòa án Tối cao ra phán quyết. "Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng các loại thuế sẽ quay trở lại mức cũ trong vòng 5 tháng", Bessent nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Washington tháng 10/2025. Ảnh: AP

Ngày 20/2, Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Tòa án khẳng định ông Trump đã vượt thẩm quyền khi làm điều này.

Ông Trump hồi tháng 4/2025 viện dẫn IEEPA để áp thuế đối ứng với hầu hết đối tác thương mại, nhằm giảm thâm hụt. Trước đó, ông cũng dùng IEEPA để áp thuế riêng với Trung Quốc, Canada và Mexico nhằm ngăn chặn việc buôn bán ma túy vào Mỹ.

Đáp trả phán quyết của Tòa án, ông Trump ký sắc lệnh áp thuế nhập khẩu bổ sung 10% ngay trong ngày 20/2. Một ngày sau đó, ông tuyên bố sẽ nâng thuế này lên 15%.

Thuế mới viện dẫn thẩm quyền theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Đạo luật này cho phép Tổng thống áp mức thuế tối đa 15% trong tối đa 150 ngày để giải quyết "thâm hụt cán cân thanh toán lớn và nghiêm trọng" của Mỹ. Sau khi hết 150 ngày, việc gia hạn thuế phải được Quốc hội phê chuẩn.

Từ 0h01 ngày 24/2 (giờ Mỹ), hàng hóa các nước nhập khẩu vào Mỹ đã bắt đầu chịu thuế tạm thời 10%. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cũng dừng thu các loại thuế liên quan đến IEEPA.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 4/3, Bessent khẳng định trong 150 ngày, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ và Bộ Thương mại Mỹ sẽ hoàn tất các nghiên cứu liên quan đến thương mại, qua đó cho phép họ áp thêm thuế nhập khẩu. "Thuế mới sẽ dựa trên những thẩm quyền đã vượt qua thách thức pháp lý. Mọi việc đang tiến triển chậm hơn, nhưng vững chắc hơn", ông nói.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)