Mỹ sẽ nâng thuế bổ sung lên 15% với một số nước

Mỹ sẽ tăng thuế nhập khẩu bổ sung với một số nước lên 15%, thay vì 10% như hiện tại, theo Trưởng đại diện Thương mại Jamieson Greer.

Trả lời kênh Fox Business hôm 25/2, ông Jamieson Greer cho biết hiện mức thuế là 10%. "Với một số quốc gia, mức này sẽ tăng lên 15% và có thể cao hơn", ông nói.

Ông Greer không nêu tên quốc gia cụ thể, nhưng khẳng định không có ý định tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc vượt mức hiện tại, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump dự kiến thăm nước này vài tuần tới. "Chúng tôi thực sự có ý định tuân thủ thỏa thuận đã đạt được với họ", ông nói.

Phát biểu trên Bloomberg TV sau đó, Trưởng đại diện Thương mại Mỹ tiết lộ Nhà Trắng đang chuẩn bị một tuyên bố để nâng các mức thuế tạm thời lên 15% "khi phù hợp". Ông Greer lưu ý động thái này tính đến các quốc gia đã có thỏa thuận thương mại, nhưng không cung cấp chi tiết.

Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tại Nhà Trắng ngày 26/8/2025. Ảnh: AFP

Từ ngày 24/2, hàng hóa các nước nhập khẩu vào Mỹ chịu thuế tạm thời 10%, theo sắc lệnh Tổng thống Trump ký hôm 20/2. Động thái diễn ra sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Theo ông Jamieson Greer, kế hoạch dùng cơ sở pháp lý khác nhằm thay thế thuế quan theo IEEPA bị vô hiệu là tương thích với các thỏa thuận thương mại hiện hành. Trọng tâm của nỗ lực này là mở rộng các cuộc điều tra về hành vi thương mại không công bằng theo Điều 301, nhắm vào vấn đề như công suất dư thừa, sử dụng lao động cưỡng bức, phân biệt đối xử với công ty công nghệ Mỹ...

Ông Geer nói cuộc điều tra theo Điều 301 có thể đóng vai trò cơ chế thực thi cho các thỏa thuận thương mại mà chính quyền Tổng thống Trump ký những tháng gần đây. Ví dụ, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) mở cuộc điều tra với Indonesia để xem xét công suất công nghiệp và trợ cấp ngành thủy sản.

Kết quả được so sánh với các bước mà Indonesia thực hiện để giải quyết quan ngại của Mỹ, cũng như cam kết trong thỏa thuận giữa hai bên. "Sau đó, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về mức thuế phù hợp, và kỳ vọng duy trì sự nhất quán trong các thỏa thuận", ông Greer nói.

Chính quyền Mỹ cũng sẽ mở thêm điều tra an ninh quốc gia theo Điều 232 với những ngành chiến lược, nơi thuế quan được chứng minh có cơ sở pháp lý vững chắc. "Chúng đứng vững trước sự xem xét pháp lý trong quá khứ và tiếp tục như vậy", ông nêu.

Ngoài ra, ông còn gợi ý Điều 338 của Đạo luật Thuế quan 1930, cho phép áp thuế đến 50% và vẫn còn hiệu lực sau gần trăm năm. Nó có thể được vận dụng trong trường hợp một nước phân biệt đối xử với thương mại Mỹ so với đối tác khác.

Phiên An (theo Reuters)