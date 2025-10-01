Mỹ sẽ mở website TrumpRx để giúp dân mua thuốc giá rẻ

Chính quyền Mỹ công bố kế hoạch ra mắt website TrumpRx.com để giúp người dân Mỹ tiếp cận thuốc giá rẻ hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/9 công bố kế hoạch giảm chi phí thuốc men tại nước này, trong đó có việc ra mắt website TrumpRx, nơi người dân có thể mua thuốc trực tuyến với giá ưu đãi hơn.

Thông báo được đưa ra sau khi ông Trump yêu cầu các đơn vị sản xuất thuốc phải tuân thủ sắc lệnh hành pháp "Tối huệ quốc" (MFN), trong đó có yêu cầu các công ty phải lập kênh phân phối thuốc trực tiếp tới người tiêu dùng, loại bỏ các bên trung gian.

Tổng thống Donald Trump tại khuôn viên Nhà Trắng ngày 11/9. Ảnh: AFP

Quan chức Chris Klomp của Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) cho biết website TrumpRx.com sẽ làm tăng tính minh bạch, cung cấp thuốc với giá tốt hơn và thậm chí trong nhiều trường hợp, giá thuốc còn giảm 80% so với hiện nay.

Quan chức chính quyền Trump hy vọng website TrumpRx có thể ra mắt công chúng vào đầu năm sau. Theo quan chức cấp cao, TrumpRx sẽ không bán hoặc phân phối thuốc. Người tiêu dùng khi vào website này sẽ có thể tìm kiếm thuốc theo nhu cầu và được chuyển hướng đến các kênh bán hàng trực tiếp của nhà sản xuất.

Động thái của chính quyền Mỹ được đưa ra khi ông Trump nhiều tháng qua liên tục thúc giục các hãng dược phẩm giảm giá cho người bệnh nước này. Tổng thống Trump thừa nhận hành động này có thể khiến giá thuốc tăng ở các nước khác, nhưng lại giảm ở Mỹ, và ông cho rằng đó là công bằng.

