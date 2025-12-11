Mỹ sẽ kiểm tra mạng xã hội của du khách diện miễn visa

Du khách đến Mỹ theo diện miễn thị thực có thể phải cung cấp lịch sử 5 năm dùng mạng xã hội, email và lý lịch gia đình cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) trước khi nhập cảnh.

Thông báo được đăng tải trên Công báo Liên bang (Federal Register) hôm 10/12, cho biết Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) đang đề xuất thu thập dữ liệu mạng xã hội trong 5 năm gần nhất của khách từ các nước tham gia Chương trình Miễn thị thực (Visa Waiver Program) khi nộp đơn qua Hệ thống cấp phép đi lại điện tử (ESTA).

Ngoài mạng xã hội, hành khách có thể phải khai báo danh sách số điện thoại đã sử dụng trong 5 năm qua, email dùng trong 10 năm, siêu dữ liệu từ ảnh gửi cùng hồ sơ, thông tin chi tiết về thân nhân gồm nơi sinh và số điện thoại. Hiện, mẫu đơn ESTA chỉ yêu cầu thông tin cơ bản như tên cha mẹ và email đang sử dụng.

Hành khách tại sân bay Detroit Metropolitan Wayne County, thành phố Romulus, bang Michigan, ngày 30/11. Ảnh: AP/Ryan Sun

Hệ thống ESTA tự động kiểm tra và phê duyệt hồ sơ du khách diện miễn visa. Chương trình do Bộ An ninh Nội địa quản lý, cho phép công dân chủ yếu từ châu Âu và châu Á được du lịch hoặc công tác tại Mỹ tối đa 90 ngày.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông không lo ngại biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến du lịch.

"Chúng ta cần an toàn, an ninh và phải bảo đảm không để những người không phù hợp vào đất nước", ông nói.

Người dân có 60 ngày để góp ý trước khi quy định được áp dụng. Hải quan và Biên phòng Mỹ cho biết chưa có thay đổi mới với người nhập cảnh Mỹ. Các thông tin dự thảo là bước đầu để thảo luận về các lựa chọn chính sách mới nhằm bảo vệ người dân Mỹ.

Cơ quan này nhắc đến vụ tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng Vệ binh Quốc gia ở Washington DC ngay trước Lễ Tạ ơn vừa qua như một lý do thúc đẩy siết chặt kiểm tra.

Thông báo không giải thích cụ thể cơ quan muốn kiểm tra điều gì trong các tài khoản mạng xã hội hay vì sao cần bổ sung thêm dữ liệu. CBP chỉ cho biết việc đề xuất này nhằm thực hiện sắc lệnh Tổng thống Trump ban hành hồi tháng 1, yêu cầu siết chặt quy trình sàng lọc người nhập cảnh để ngăn ngừa nguy cơ an ninh.

Công dân từ các nước ngoài chương trình miễn thị thực đã phải khai thông tin mạng xã hội từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump, được duy trì dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Từ tháng 1, chính quyền Trump siết chặt quy trình xét duyệt người nhập cư và du khách, kể cả người xin nhập cảnh và người đã ở Mỹ. Bộ Ngoại giao yêu cầu người nộp đơn công khai toàn bộ tài khoản mạng xã hội để cơ quan chức năng dễ kiểm tra. Từ chối đặt chế độ công khai có thể là lý do bị từ chối cấp thị thực.

Nhiều tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận và nhập cư lo ngại biện pháp mới có thể bị lạm dụng để sàng lọc những người chỉ trích chính quyền, xâm phạm quyền tự do biểu đạt.

Mai Phương (Theo AP)