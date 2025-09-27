Mỹ sẽ hủy visa của Tổng thống Colombia

Washington thông báo sẽ thu hồi thị thực của Tổng thống Colombia Petro vì "kêu gọi binh sĩ Mỹ bất tuân thượng lệnh và kích động bạo lực" tại New York.

"Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm nay đứng trên một con phố ở thành phố New York để kêu gọi binh sĩ Mỹ bất tuân thượng lệnh và kích động bạo lực. Chúng tôi sẽ hủy thị thực của ông Petro vì những hành động liều lĩnh và gây hấn đó", Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo trên mạng xã hội X ngày 26/9.

Ông Petro, đang ở New York để tham dự cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trước đó phát biểu trước đám đông bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc rằng "Tôi đề nghị tất cả binh sĩ của quân đội Mỹ không chĩa súng vào người dân".

"Đừng tuân lệnh của Tổng thống Donald Trump. Hãy tuân thủ mệnh lệnh của nhân loại!", ông nói.

Văn phòng Tổng thống Colombia và Bộ Ngoại giao nước này hiện chưa lên tiếng về tuyên bố của Mỹ.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro tại thủ đô Bogota hồi tháng 3. Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu tại hội nghị toàn cầu hôm 23/9, ông Petro chỉ trích ông Trump, nói rằng lãnh đạo Mỹ "tiếp tay cho tội ác diệt chủng" ở Gaza và kêu gọi truy tố những người liên quan cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào xuồng nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe.

Tổng thống Colombia ngày 26/9 chia sẻ một số video ghi lại cảnh ông phát biểu tại cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở New York. "Tự do cho Palestine. Nếu Gaza sụp đổ, nhân loại sẽ diệt vong", ông Petro đăng trên X.

Tổng thống Petro phản đối gay gắt cuộc chiến của Israel ở Gaza. Đất nước ông đã ngừng xuất khẩu than sang Israel.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 24/4, ông Petro nói các cuộc tấn công của Mỹ vào xuồng nghi chở ma túy trên biển Caribe là "hành động bạo ngược".

"Tại sao lại phóng tên lửa nếu có thể dễ dàng chặn xuồng và bắt những người trên đó? Người ta gọi đó là giết người đấy", Tổng thống Colombia nói. "Chúng tôi từ lâu đã hợp tác với giới chức Mỹ và những cơ quan khác để thực hiện nghĩa vụ tịch thu cocaine. Chưa từng có ai bỏ mạng. Chẳng cần phải giết ai cả".

Theo chính quyền Trump, các cuộc không kích phương tiện chở ma túy trên vùng biển quốc tế chủ yếu nhắm vào xuồng từ Venezuela, nước láng giềng của Colombia, nhưng Mỹ cung cấp rất ít chi tiết về mục tiêu tấn công và người thiệt mạng.

Những tuần gần đây, Mỹ đã bắn nổ ba xuồng nghi buôn ma túy từ Venezuela, khiến 17 người thiệt mạng. Chính quyền Trump coi những cuộc tấn công này là cần thiết để ngăn chặn fentanyl và ma túy vào Mỹ, nhưng các nghị sĩ Dân chủ đã yêu cầu Nhà Trắng trả lời về tính hợp pháp của các cuộc không kích.

Huyền Lê (Theo Reuters, BBC)