Mỹ sẽ đình chỉ xem xét cấp quy chế tị nạn trong thời gian dài

Tổng thống Trump cho biết Mỹ dự định ngừng xem xét cấp quy chế tị nạn trong thời gian dài, nhấn mạnh Washington "không muốn họ".

"Không có giới hạn về thời gian, nhưng có thể sẽ diễn ra trong thời gian dài", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên hôm 30/11, khi được hỏi lệnh đình chỉ xem xét cấp quy chế tị nạn sẽ kéo dài bao lâu.

Ông Trump nhấn mạnh Mỹ "đã có đủ vấn đề và không muốn những người đó". "Mọi người biết vì sao chúng tôi không muốn họ không? Vì nhiều người không tốt và không nên xuất hiện ở đất nước này", Tổng thống Mỹ nói.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cùng ngày cho biết chính quyền tin rằng Rahmanullah Lakanwal, người di cư Afghanistan bị cáo buộc bắn hai lính Vệ binh Quốc gia gần Nhà Trắng hôm 26/11, chưa bị "cực đoan hóa" cho đến khi chuyển đến sống ở Mỹ. Bà thêm rằng cơ quan điều tra đang tìm kiếm thông tin bổ sung từ gia đình nghi phạm và những người khác.

Một nữ tu đi cùng hai người tị nạn trong tòa án di trú ở New York, Mỹ hôm 1/8. Ảnh: AP

Chính quyền Trump tuần trước ra lệnh dừng xem xét cung cấp quy chế tị nạn sau vụ hai lính vệ binh bị bắn, trong đó một người đã thiệt mạng vì vết thương quá nặng và người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết 19 quốc gia sẽ bị ảnh hưởng bởi động thái này, trong đó có Afghanistan, Cuba, Haiti, Iran và Myanmar. Đây là những nước đã bị Mỹ áp đặt biện pháp hạn chế đi lại kể từ tháng 6.

Nghi phạm Lakanwal, công dân Afghanistan 29 tuổi, đã bị bắt và buộc tội giết người cấp độ một. Người này từng là thành viên "lực lượng đối tác" do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hậu thuẫn để đối phó Taliban trong xung đột tại Afghanistan.

Lakanwal nhập cảnh vào Mỹ trong khuôn khổ chương trình tái định cư do chính quyền cựu tổng thống Joe Biden triển khai, sau khi quân đội nước này rút khỏi Afghanistan hồi năm 2021.

Nghi phạm được cấp quy chế tị nạn vào tháng 4/2025 dưới thời Tổng thống Trump. Tuy nhiên, giới chức Mỹ ban đầu đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm đã không thẩm tra kỹ lưỡng khi cho phép Lakanwal nhập cảnh.

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)