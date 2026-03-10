Mỹ sắp nhận thêm 100 triệu thùng dầu Venezuela

Tổng thống Trump cho biết hơn 100 triệu thùng dầu Venezuela đã được đưa đến các nhà máy lọc dầu ở Houston và thêm số lượng tương tự đang vận chuyển tới Mỹ.

"Chúng tôi đã đưa về 100 triệu thùng dầu. Chúng đang ở Houston rồi. Giờ họ gửi thêm 100 triệu thùng nữa. Việc này giống như sự hợp tác vậy. Chúng ta đang có quan hệ rất tốt với họ", ông Trump nói tại cuộc họp báo ở bang Florida (Mỹ) ngày 9/3.

Hai ngày trước đó, ông cũng phát biểu tại một hội nghị ở Florida rằng Mỹ đang nhận được "lượng dầu khổng lồ" từ Venezuela. "Nhiều công ty dầu mỏ lớn tham gia. Họ kiếm được nhiều tiền hơn, và chúng ta cũng nhận được phần nào", ông Trump tiết lộ.

Tổng thống Donald Trump lên chuyên cơ tại Palm Beach, bang Florida ngày 1/3. Ảnh: AFP

Cuối tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum cho biết chính quyền ông Trump đang biến Venezuela thành nhà cung cấp dầu lớn cho Mỹ. Bước ngoặt này giúp bù đắp sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông và xoa dịu sức ép của cuộc khủng hoảng vận tải biển toàn cầu.

"Venezuela từng bị trừng phạt, nhưng hiện là đồng minh chiến lược với trữ lượng dầu lớn nhất thế giới và không đối mặt với nguy cơ bị bóp nghẹt như ở eo biển Hormuz", Burgum cho biết trên Fox News.

Ông khẳng định dầu Venezuela có thể chảy vào Mỹ "một cách tự do", từ đó giúp giảm giá xăng tại quốc gia này. "Tổng thống Trump hiểu rằng an ninh năng lượng đồng nghĩa với an ninh quốc gia và đảm bảo khả năng chi trả của người Mỹ", Burgum giải thích.

Từ khi Mỹ - Israel tập kích Iran ngày 28/2, giá xăng tại Mỹ liên tục đi lên. Ngày 9/3, số liệu của Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA) cho thấy giá xăng trung bình của nước này là 3,48 USD một gallon (0,92 USD một lít), tăng 17% so với đầu chiến sự. Đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 2024.

Những phát biểu của Burgum phù hợp với các động thái gần đây của Mỹ nhằm tăng nhập khẩu dầu thô từ Venezuela. Tuần trước, công ty dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA đã ký hợp đồng mới để cung cấp dầu thô và sản phẩm từ dầu cho các nhà máy lọc dầu tại Mỹ. Những thỏa thuận này nằm trong nỗ lực khôi phục quan hệ thương mại với nước láng giềng, và đưa dầu Venezuela trở lại các chuỗi cung ứng lớn của Mỹ.

Sau nhiều tháng căng thẳng leo thang, Washington hồi tháng 1 mở chiến dịch đột kích, bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro. Mỹ sau đó nắm quyền kiểm soát xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela. Số tiền thu được từ bán dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ được chuyển vào một quỹ do Mỹ giám sát ở Qatar. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ từng cho biết doanh thu theo thỏa thuận cung cấp dầu mỏ giữa Washington và Caracas dự kiến đạt 2 tỷ USD trong tháng 2.

Ngày 5/3, Mỹ thông báo thiết lập lại quan hệ ngoại giao và lãnh sự với Venezuela. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc này "tạo điều kiện thuận lợi cho những nỗ lực chung nhằm thúc đẩy ổn định, hỗ trợ phục hồi kinh tế ở Venezuela".

Hà Thu (theo Reuters, Fox News)