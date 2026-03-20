Mỹ sắp đúc đồng xu vàng có hình ông Trump

Mỹ sẽ đúc đồng xu bằng vàng 24 karat mang hình Tổng thống Trump để kỷ niệm 250 năm quốc khánh, sau khi Ủy ban Mỹ thuật phê duyệt thiết kế.

Ủy ban Mỹ thuật liên bang Mỹ ngày 19/3 bỏ phiếu đồng ý phê duyệt mẫu thiết kế cuối cùng cho đồng xu bằng vàng 24 karat mang hình Tổng thống Donald Trump để kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ vào 4/7.

Các thành viên Ủy ban đều là người ủng hộ ông Trump và được Tổng thống bổ nhiệm vào đầu năm nay. Họ nhất trí 100% rằng mẫu đồng xu mới sẽ có một mặt in hình ông Trump trong Phòng Bầu dục, đi kèm số 1776 ở một bên và số 2026 ở bên còn lại. Mặt còn lại của đồng xu là biểu tượng đại bàng Mỹ.

Các mẫu thiết kế đồng xu kỷ niệm của Mỹ. Ảnh: CNBC

Động thái này mở đường cho Cục Đúc tiền Mỹ bắt đầu sản xuất đồng xu mới. Kích thước và mệnh giá của đồng xu đang được tiếp tục thảo luận.

"Khi chúng ta gần tiến tới kỷ niệm 250 năm lập quốc, chúng tôi rất vui mừng được chuẩn bị những đồng xu thể hiện tinh thần trường tồn của đất nước và nền dân chủ. Không có hình ảnh nào mang tính biểu tượng hơn là hình ảnh của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump", Giám đốc Ngân khố Quốc gia Brandon Beach ra tuyên bố.

Luật liên bang quy định không có tổng thống đương nhiệm nào được phép xuất hiện trên đồng tiền của Mỹ. Tuy nhiên, quyền trưởng Văn phòng Quản lý Thiết kế tại Cục Đúc tiền Megan Sullivan chỉ ra rằng một điều khoản trong Bộ luật Mỹ cho phép Bộ trưởng Tài chính quyết định việc đúc và phát hành 12 loại tiền xu, trong đó có một số loại xu bằng vàng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã áp dụng quy định này để "lách" luật liên bang và thúc đẩy việc đúc đồng tiền vàng 24 karat mới có hình Tổng thống Trump.

Hình minh họa đồng xu mới do Cục Đúc tiền Mỹ công bố. Ảnh: US Mint

"Theo tôi hiểu, Bộ trưởng Tài chính đã trình bày thiết kế này cũng như các thiết kế khác cho Tổng thống và đây là thiết kế được ông ấy lựa chọn", Sullivan nói.

Tổng thống Trump trước đó đã đổi tên Viện Hòa bình Mỹ, trung tâm nghệ thuật Kennedy và một lớp tàu chiến mới theo tên mình.

Ngọc Ánh (Theo AP, CNBC, Yahoo News)