Mỹ sắp công bố thêm thỏa thuận với các nước Đông Nam Á

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết đang đàm phán với nhiều quốc gia Đông Nam Á và có thể hoàn tất thỏa thuận trong thời gian tới.

Mở đầu cuộc họp với bộ trưởng kinh tế 10 nước ASEAN ngày 24/9, ông Greer cho biết các cuộc thảo luận với các quốc gia Đông Nam Á đang tiến triển tốt. Nhiều thỏa thuận sẽ được hoàn tất "trong vài tháng tới, hoặc thậm chí vài tuần".

"Chúng tôi tin rằng có nhiều lĩnh vực chúng ta có lợi ích tương đồng. Và hai bên có thể làm việc với nhau để đạt mục tiêu chung, là sự đối ứng và cân bằng trong thương mại toàn cầu", ông nói.

Tuyên bố này được đưa ra trong thời điểm giới phân tích lo ngại về tác động của thuế nhập khẩu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng vài tháng qua. Đây là cuộc họp đầu tiên của ông Greer với các nước ASEAN. Nhiều thành viên trong khối này đã khởi động đàm phán thương mại với Mỹ, sau khi bị tăng thuế nhập khẩu.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện ngày 8/4. Ảnh: AFP

Hiện tại, chỉ Indonesia và Việt Nam có thỏa thuận thương mại với Mỹ, với thuế áp dụng lần lượt 19% và 20%. Đây cũng là ngưỡng phổ biến trong khu vực Đông Nam Á. Lào và Myanmar chịu thuế cao nhất 40%, trong khi đó, Singapore 10%.

Tuy nhiên, khối này có thể buộc phải đưa ra lập trường thống nhất hơn trước nguy cơ Mỹ áp thuế theo ngành cao, ví dụ sản phẩm bán dẫn. Đây là lĩnh vực đóng góp lớn cho các nền kinh tế như Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.

Tháng trước, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ áp thuế khoảng 100% đối với sản phẩm bán dẫn vào Mỹ. Thuế này không áp dụng cho các công ty đang sản xuất tại nước này hoặc cam kết sẽ chuyển về đây.

Từ khi nhậm chức đầu năm nay, Tổng thống Mỹ liên tiếp công bố áp thuế nhập khẩu nhằm giảm thâm hụt. Đến nay, ông đã áp thuế với hầu hết đối tác thương mại, đồng thời công bố thuế riêng với các ngành như nhôm, thép, xe hơi và linh kiện xe hơi. Dù vậy, tương lai phần lớn chính sách này đang nằm trong tay Tòa án Tối cao Mỹ, sau khi 2 tòa án cấp dưới ra phán quyết chúng bất hợp pháp.

Hà Thu (theo Reuters)